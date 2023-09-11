На свинокомплексе «Агрокомплекса Ткачева» выявили второй очаг АЧС

В Калининском районе на территории свиноводческого комплекса «Делимит» АО «Кубанский бекон» (структура «Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева») выявили вирус африканской чумы свиней. Как сообщает департамент ветеринарии Краснодарского края, на предприятии ввели карантин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Угрожаемой зоной определили 10 км. В зоне наблюдения проведут мониторинг личных подсобных хозяйств на наличие свинопоголовья. В муниципалитете организовали работу шести круглосуточных контрольно-пропускных постов. В очаге работают 14 специалистов госветслужбы Кубани и четыре единицы техники.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубанский бекон» зарегистрировано в 2005 году в станице Павловской. Компания занимается разведением свиней. В 2022 году выручка предприятия составила 3 млрд руб., чистая прибыль — почти 1,8 млрд руб.

Кроме того, как пишет оперштаб Кубани, на территории Кущевского района будет уничтожено по решению собственника почти 78 тонн продукции. Ранее там в свиных субпродуктах выявили генетический материал вируса АЧС.

В начале сентября очаг АЧС обнаружили на свинотоварных фермах «Импульс» в Кущевском районе. Позже больных животных выявили на фермах бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Брюховецком и ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районах. Сейчас очаги локализованы.

Татьяна Ручкина

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