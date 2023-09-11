На свинокомплексе «Агрокомплекса Ткачева» выявили второй очаг АЧС

В Калининском районе на территории свиноводческого комплекса «Делимит» АО «Кубанский бекон» (структура «Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева») выявили вирус африканской чумы свиней. Как сообщает департамент ветеринарии Краснодарского края, на предприятии ввели карантин.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Угрожаемой зоной определили 10 км. В зоне наблюдения проведут мониторинг личных подсобных хозяйств на наличие свинопоголовья. В муниципалитете организовали работу шести круглосуточных контрольно-пропускных постов. В очаге работают 14 специалистов госветслужбы Кубани и четыре единицы техники.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кубанский бекон» зарегистрировано в 2005 году в станице Павловской. Компания занимается разведением свиней. В 2022 году выручка предприятия составила 3 млрд руб., чистая прибыль — почти 1,8 млрд руб.
Кроме того, как пишет оперштаб Кубани, на территории Кущевского района будет уничтожено по решению собственника почти 78 тонн продукции. Ранее там в свиных субпродуктах выявили генетический материал вируса АЧС.
В начале сентября очаг АЧС обнаружили на свинотоварных фермах «Импульс» в Кущевском районе. Позже больных животных выявили на фермах бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева в Брюховецком и ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» в Крыловском районах. Сейчас очаги локализованы.
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