В Майкопе объявили итоги выборов депутатов Горсовета

В Майкопе подвели итоги голосования на выборах депутатов в муниципальный Совет. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выборы прошли по смешанной системе: 21 депутат прошел по партийным спискам, еще девять — по одномандатным округам.

По одномандатным округам в Горсовет были избраны Рустам Хачетлев, Азмет Джаримок, Андрей Васнецов, Заур Панеш, Антон Шамардин, Людмила Чич, Мурат Брантов, Игорь Морозов и Надежда Бражникова. По партийным спискам больше всего голосов набрали партии «Единая Россия» (61,17% голосов), «КПРФ (12,88%) и ЛДПР (11,55%).

Партии «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Коммунисты России» не сумели преодалеть минимум в 5% и не участвовали в распределении мандатов.

Итоговая явка на выборы в Майкопе составила 30,99% (40,3 тыс. человек).

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram