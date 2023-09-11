Памфилова сообщила об отмене итогов голосования на участке в Крыму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на одном из участков в Крыму отменили итоги голосования из-за нарушений на муниципальных выборах. Об этом сообщает «Ъ».

Случай произошел на избирательном участке №550 в Крыму, где в ходе довыборов выбирали депутата в Госдуму по Симферопольскому округу. Член участковой избирательной комиссии вбрасывала бюллетени, данный факт зафиксировала видеокамера. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что будет проводиться разбирательство.

Всего в России итоги голосования, которые прошли с 8 по 10 сентября, отменят в четырех случаях. Из-за нарушений процедуры хранения избирательных бюллетеней также отменят результаты на одном из участков в городе Шуя Ивановской области.

На двух участках в Мухоршибирском районе Бурятии число бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков для голосования, превышало количество бюллетеней, выданных вне помещения.

В Центризбиркоме сообщили, что на 21 избирательном участке в 12 регионах РФ признали недействительными 1,3 тыс. бюллетеней. По словам главы ведомства, это количество маленькое.

Татьяна Ручкина

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