«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На валютном рынке сформулированы идеи не на миллион, а на 100 млн руб. Глава ВТБ Андрей Костин предложил заняться регулированием оттока капитала, который сейчас нашел лазейку, нашел нишу и таким образом негативно влияет на курсовую ситуацию. Эту тему экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со своим коллегой Константином Максимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Когда ЦБ объяснял, что у нас импорт вырос на уровне 2021 года, понятно, это обусловило снижение курса российской валюты. В другую сторону они как-то не характеризовали.

— Да, не хотели говорить, а теперь получается, что есть тот, кто обозначил это антисвоп на миллиард.

— Схема простая. Разрешено выводить рубли, ограничение по валюте — $1 млн. Значит, нашли эту нишу и брешь в обороне. Выводят рублями, потом сразу же получают заявку на конвертацию, это действует негативно на валютный рынок. Почему регуляторы не видели эту тему?

— Очень интересный вопрос. Причем ни наш ЦБ, ни другие регуляторы. Значит, ответ очень очевидный и простой — выгодно. Или опять же мы чего-то не знаем из мира геополитики, оставим это в стороне. Механизм действенный на самом деле.

— Получается двойной удар: импорт, спрос на импорт, который генерирует спрос на валюту, и вот эта брешь.

— Абсолютно. И эта брешь, которую, наверное, закроют. И не случайно Центральный банк в качестве первого ответа или отклика на данные предложения говорит: да, действительно, мы готовы рассмотреть это как первые шаги, первые меры того валютного контроля, который сейчас разрабатывается. И мы понимаем, что Андрей Костин попадает, опять же, во временной слот перед заседанием российского ЦБ. От этого заседания, наверное, ждут очередных успокаивающих вербальных интервенций, речей о том, как обуздать и инфляцию, и поддержать валютный рынок.

— Кстати, нужен комплекс мер. И дополнительное усовершенствование механизма по движению капитала, выводу средств, для того чтобы стабилизировать ситуацию. Рубль пока стабилизировался на 2%, но не факт, что если ЦБ затянет со всей этой историей, все не вернется, так сказать, на круги своя — в районе 100 руб. за доллар. Или уже не время?

— Мне кажется, что предложение из уст главы ВТБ прозвучало еще и как некий призыв и к банкирам, и к гражданам: мол, коллеги по рынку, давайте все-таки обратим внимание на то, что нужно заканчивать с какими-то хитрыми схемами и придерживаться правил. Потому что все мы живем в одном и том же и правовом, и финансовом, и физическом поле, в котором хочется добиться чуть-чуть иных результатов.

— Нужна определенная стабильность.

— Как минимум.

— Но даже в КНР, где тоже есть определенные механизмы для манипуляций, которые приводили к ослаблению юаней, только жесткие административные меры Китайского народного банка привели сегодня к результатам.

— Пусть наш ЦБ прислушается к мнению банкиров и к мнению рынка, если такие предложения есть и будут действительно обсуждаться. Мы сейчас не знаем, на тех ли границах, тех ли суммах будут введены ограничения. Может быть, как раз предмет дискуссий не в том, что вводить или не вводить, а на каких объемах. ЦБ же не может не видеть всего этого.

— И последняя фраза, которая сегодня тоже в этой обойме прозвучала: Максим Орешкин, который сказал, что пик негатива для рубля, то есть пик для доллара в паре доллар-рубль мы уже видели, он пройден в этом году.

— Тоже есть ключевой момент.

— Да. У нас четвертый квартал, мы действительно прошли пик или все будет зависеть от тех мер, которые примут или не примут?

— У меня ощущение, что ответ в этом некоем консенсусе где-то между всеми подразделениями финансовой власти. Диалог ведется, и консенсус должен быть найден, это говорил и министр финансов, и глава Центрального банка. Обращаясь, наверное, к Эльвире Набиуллиной, к ее словам, Антон Силуанов неслучайно сказал, что на среднесрочном периоде, на долгосрочном периоде те меры, к которым прибег российский регулятор еще на прошлом заседании, имеется в виду, конечно, поднятие процентной ставки и, наверное, посыл нашим банкирам. Вот эти меры приведут к стабилизации рубля.

— Предложение Андрея Костина — это предложение не только на 100 млн руб., а для миллионов российских граждан, которое должно стабилизировать экономическую ситуацию.

— Абсолютно. Это тот самый пробный шар, который вот он брошен, и это те меры, которые, ну, наверное, лежали на поверхности, просто они теперь выведены в публичное поле.