Отдых по-взрослому

Иногда может надоесть даже самый комфортный жилой комплекс, если проводить в нем целый год, не меняя обстановку. Поэтому, чтобы набраться новых впечатлений, мы и отправляемся во время отпуска путешествовать. Обычно по возвращении многие из нас, соскучившись по дому, иначе воспринимают родные стены. Сегодня в силу сложной геополитической обстановки туризм в нашей стране в основном внутренний. Туриндустрия уже скоро станет драйвером рынка недвижимости, убежден руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый лучший отпуск — это побег на время от домашних хлопот и одиночество на природе

Фото: thegreeno.com Самый лучший отпуск — это побег на время от домашних хлопот и одиночество на природе

Фото: thegreeno.com

Туристическая отрасль в России переживает бум. Сейчас интерес к отдыху внутри страны находится на пике, а это означает приток инвестиций, увеличение количества и улучшение качества гостиничной инфраструктуры. Впервые за много лет в индустрии началась диверсификация форматов и появление совершенно новых концепций. Одна из самых необычных идей — строительство отелей исключительно для взрослых постояльцев.

В нашей стране сложилась уникальная ситуация, когда и бизнес, и чиновники, и простые люди одновременно обратили свой взор на внутренний отдых. Оказалось, что это ниша с огромным и пока еще точечно освоенным потенциалом. В регионах невероятное количество прекрасных мест, где можно отлично провести отпуск, но гостиничная инфраструктура там или отсутствует, или представлена низкокачественными однотипными объектами. Большинство гостиниц и курортов так или иначе представлены концепциями санаторного формата родом из СССР. Чтобы вывести отрасль на новый уровень, сделать ее самодостаточной и не уступающей международным требованиям, необходимо максимально разнообразить продуктовую линейку. Это позволит удовлетворить весь потенциальный спрос и даже создать новые категории.

Уже сейчас на рынке можно отметить увеличение разнообразия форматов и показательные примеры нового уровня качества проектов. Например, комплекс «Мрия» в Крыму — отличный пример премиального многофункционального и самодостаточного туристического кластера с яркой архитектурой и наличием инфраструктуры для людей всех возрастов. Это и сам отель с классическими номерами и виллами, и современный детский парк, и винный парк как уникальный аттрактор международного уровня. На Алтае в таком формате недавно запущен курортный комплекс «Манжерок», который станет новым ориентиром для индустрии в регионе — как по качеству сервиса, так и в контексте архитектуры.

Есть и компактные проекты с авторской архитектурой и акцентом на уединенность, например комплексы под брендом «Точка на карте» в Ленинградской области. Активно развиваются тематические семейные парки с отельной составляющей, такие как «Кудыкина гора» и «Этнопарк». Сюда же можно добавить бутиковые гостиницы для взыскательной и искушенной аудитории. И это только начало, ведь теперь у бизнеса возникло еще больше причин и мотивации для запуска новых продуктов.

С чего все начиналось

Отели для взрослых — одно из относительно молодых, но интенсивно развивающихся направлений в туризме. Первые штучные проекты такого рода появились в 1970-х годах прошлого века и были нацелены на молодоженов. Однако постепенно интерес к концепции рос, а бронировать отдых в этих местах стали деловые путешественники, те, кто хочет провести время вдали от быта, компании друзей. Сегодня в Испании, которая лидирует в данном сегменте, насчитывается более 140 отелей с опцией «только для взрослых». Из них 74 расположены на Балеарских островах, еще 30 — на Канарских островах, 20 — на материковой части страны. Несколько десятков отелей такого формата расположено в Турции, около сотни — на Карибах. Всего в мире сегодня насчитывается примерно 600 заведений, частично или полностью работающих для совершеннолетних постояльцев.

Как и в случае с еще одним трендовым форматом городских курортов, главной целевой аудиторией таких отелей являются люди в возрасте от 30 до 55 лет, принадлежащие к среднему классу в классическом понимании данного термина. Это состоявшиеся горожане, которые много работают, обладают довольно высоким доходом, но остро нуждаются в продвинутой рекреации для поддержания своей эффективности и качества жизни. Довольно часто это семейные люди, которые много лет подряд отправляются в отпуск с детьми и, разумеется, подстраивают формат отдыха под этот факт. Однако даже самые лучшие родители иногда хотят провести свободное время в более спокойной обстановке, снять с себя повседневную ответственность и заняться досугом, который им обычно малодоступен.

С одной стороны, многие гостиницы как раз нацелены на массовый поток постояльцев, и семейные люди для них — золотая жила. А отели для взрослых рассчитаны на меньшее количество номерного фонда и гостей, но подразумевают более платежеспособный спрос, дорогостоящий сервис, услуги, расширенное меню и дополнительные опции.

Проекты подобного формата чаще возводятся в отдаленных живописных местах, намеренно оторванных от цивилизации. Владельцам такого бизнеса важно, чтобы их гости чувствовали себя раскованно и комфортно. Отпадает необходимость строить в близкой доступности от парков развлечений, торговых центров, туристических кластеров.

Например, проект Paradero Todos Santos расположен на участке площадью 2,2 га в Тодос-Сантосе на юго-западном побережье Мексики. Он представляет собой несколько каменных построек, сливающихся с окружающим ландшафтом. Авторы проекта позиционируют его как курорт на планете Татуин из «Звездных войн». В комплексе насчитывается 35 гостевых люксов, в том числе несколько — с частными террасами. В отеле есть пейзажный бассейн с площадкой в форме полумесяца, с которой открывается вид на дикую пустыню и пляж. Декор выполнен мексиканскими мастерами, а в ландшафтном дизайне представлены десятки эндемичных растений.

Взгляд на вещи

С точки зрения архитектуры проекты для взрослой целевой аудитории — все та же гостиничная типология, но, разумеется, с рядом нюансов. Во-первых, интерьеры могут быть полностью выдержаны в строгом и лаконичном стиле без чрезмерного увлечения подчеркнуто контрастными цветами и объектами. Конечно, много зависит от тематики проекта — в арт-отелях вполне могут быть яркие высказывания в отделке, но в формате небольших изысканных деталей и не более. К тому же отпадает необходимость в организации специальных зон для отдыха с детьми, игровых площадок, применения атравматичных поверхностей и дополнительных систем безопасности. Спа-зоны можно не оснащать отдельными резервуарами и бассейнами малой глубины.

Далее следует организация пространства банкетных и обеденных зон, которые формируются исходя из вкусов и удобства взрослой аудитории. Сервисным службам не нужно заниматься подготовкой детского меню, а развлекательные программы нет необходимости подстраивать под определенное время суток. Все это позволяет более специализированно настраивать работу пространства под целевую аудиторию.

Обычные отели работают по универсальной схеме, стараясь угодить всем, и это им отлично удается. Но те, кто хочет получить индивидуальный, максимально персонализированный опыт без каких-либо «но», и являются главными клиентами гостиниц с возрастным цензом.

Данные проекты всегда характеризуются максимальной индивидуальностью и нестандартным подходом к концепции. Например, бутик-отель для взрослых Casa Angelina построен на крутой скале в деревушке Прайано в Италии. Дизайнер Марко Делука создал белые интерьеры со смелыми вкраплениями цвета в виде рисунков местной флоры. В комплексе — 42 номера, наиболее впечатляющими из них являются люксы Eudesea, построенные из бывших рыбацких домов, вырубленных в скалах.

А вот комплекс Green O в штате Монтана в США занимает почти 15 тыс. га. На них построены 12 уникальных жилых зданий, каждое из которых выполнено в своем дизайне. Это Tree Haus, двухэтажный дом, возвышающийся над землей на высоте 4,5 м; пышный Round Haus, из которого открывается панорамный вид на лес; Green Haus, погружающий своих гостей в природу благодаря зенитному фонарю над кроватью для наблюдения за звездами; Light Haus со стеклянной гостиной, куда под разным углом в течение суток могут проникать лучи света от солнца и луны. Пятый дом — The Social Haus — место, где гости могут собраться вместе, чтобы поесть, выпить местные коктейли и пообщаться.

Как можно заметить, подобные комплексы отличаются не только яркой индивидуальностью, но и тем, что уникальными опциями в них являются вещи, от которых классические семейные форматы стараются держаться подальше. Большое расстояние между объектами, дома на острых скалах, крутые винтовые лестницы и спальня на высоте нескольких метров, сложное меню, ценные предметы искусства в холлах и обеденных зонах и т. д.

В России этот сегмент рынка пока находится в зачаточном состоянии, но уже виден определенный интерес инвесторов к подобным концепциям. Сейчас отели для взрослых — это единичные проекты, расположенные в Подмосковье и Краснодарском крае. Есть примеры гибридных схем, кода те или иные зоны комплекса закрываются для детей в вечерние часы, но это все же компромиссное решение. Спрос на этот формат формируют жители больших городов, поэтому, скорее всего, новые проекты наиболее востребованы именно вокруг них. Впрочем, идея строительства уникальных авторских гостиниц в наиболее живописных местах России тоже обладает своим бизнес-потенциалом.