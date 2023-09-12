Не наберут по объявлению

Число вакансий в Челябинской области за год увеличилось на 49%. Заметнее всего в регионе, по оценке HeadHunter, вырос спрос на сотрудников сфер страхования (в 2,1 раза), управления персоналом (+99%) и административные кадры (+91%). Наибольшее число вакансий открыто для рабочего персонала (28%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (22%). Эксперты отмечают, что дефицит кадров наблюдается во многих профессиональных сферах, что осложняется нехваткой молодежи из-за демографической ситуации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что наибольшим спросом у работодателей пользуется рабочий персонал

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что наибольшим спросом у работодателей пользуется рабочий персонал

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В августе на территории Челябинской области насчитывалось почти 30 тыс. активных вакансий. Это на 49% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По сравнению с январем 2021 года показатель увеличился на 92%, сообщается в исследовании рекрутингового сервиса HeadHunter.

Наиболее ощутимо количество вакансий выросло в сферах «Страхование» (в 2,1 раза), «Управление персоналом, тренинги» (+99%) и «Административный персонал» (+91%). Самый незначительный прирост отмечен в отрасли информационных технологий (+12%). При этом сократился спрос на специалистов в сфере безопасности — на 62%.

Эксперты HeadHunter отмечают, что наибольшим спросом у работодателей Челябинской области пользуется рабочий персонал, для которого открыто 28% от всех предложений о трудоустройстве. Следом идут специалисты по продажам и обслуживанию клиентов — 22% вакансий, производству, сервисному обслуживанию (21%), строительству и недвижимости (19%), транспорту, логистике и перевозкам (14%). Также востребованы кадры в розничной торговле (11%), в сферах «Домашний, обслуживающий персонал» (10%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (6%). Меньше всего вакансий было открыто для административного персонала и работников отрасли добычи сырья — по 4%.

Высокий спрос на кадры продолжает сохраняться и в сфере промпроизводства. Председатель комитета по промышленности Челябинского регионального отделения «Опоры России» Павел Золотов отмечает, что в связи с ростом гособоронзаказа крупные предприятия «собрали» с рынка труда почти всех квалифицированных специалистов. По его словам, такие организации продолжают испытывать нехватку кадров, в связи с чем активно привлекают и обучают кадры из других регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

«В числе дефицитных профессий сегодня — управляющие производств, технологи, наладчики станков с числовым программным управлением, инженеры по автоматизированным системам управления производством. Наблюдается нехватка конструкторов, электриков, сварщиков, сборщиков, стропальщиков, промышленных альпинистов и других специалистов, на которых необходимо обучаться длительное время»,— рассуждает Павел Золотов. По его мнению, в связи с развитием промышленности, автоматизации и технологий искусственного интеллекта будет снижаться спрос на профессии, связанные с транзакционной деятельностью. «Предприятия будут стремиться сокращать расходы, необходимые для покупки и доставки сырья, обработки и сортировки материалов или компонентов. Что касается роботизации производства, то она еще не до конца уместна в нынешних рыночных условиях»,— поясняет Павел Золотов.

Директор рекрутингового агентства «Бизнес и кадры» Людмила Соколова отмечает, что сегодня на рынке труда Челябинской области наибольшим спросом пользуется рабочий и линейный персонал.

«Востребованы массовые позиции, не требующие избыточной квалификации — где работа носит достаточно простой характер. Высокий спрос наблюдается и на менеджеров по продажам, интернет-маркетологов, инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков, IT-специалистов и медиков. Отмечу, что оборонные предприятия в силу нехватки кадров перетянули к себе часть офисного персонала благодаря более высоким зарплатам и предоставлению брони от мобилизации»,— подчеркивает Людмила Соколова.

По ее словам, в связи с нехваткой молодых кадров из-за демографической ситуации работодатели вынужденно снимают избыточные возрастные фильтры. «Молодежи на рынке труда не так много, как это необходимо экономике. В связи с этим ситуация для более зрелых профессионалов стала достаточно благоприятна, поскольку в условиях дефицита они получают возможность занимать хорошие должности. Если раньше работодатели в основном искали кандидатов в возрасте от 21 до 45 лет, то сейчас такие требования звучат не так часто»,— поясняет Людмила Соколова. Она добавляет, что в условиях высокой конкуренции за кандидатов компании вынуждены увеличивать фонд оплаты труда.

«Однако это могут себе позволить далеко не все работодатели. Зачастую нет такой возможности у малого бизнеса, в связи с чем таким компаниям грозит сокращение численности штата и оборота. Кадровую ситуацию осложняет и тот факт, что многие специалисты в ковидные годы перешли на “удаленку” и не хотят возвращаться в офисы. А дистанционный формат работы устраивает не всех работодателей»,— комментирует Людмила Соколова.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рост спроса на квалифицированных специалистов начал наблюдаться в прошлом году, а в этом он стал ощущаться сильнее в связи с оттоком мигрантов на фоне падения стоимости рубля.

«А благодаря активному процессу импортозамещения резко увеличились объемы промпроизводства в обрабатывающей промышленности, из-за чего вопрос дефицита кадров стал еще острее. Также ощутимой остается нехватка специалистов в IT-секторе»,— подчеркивает Владимир Чернов.

Михаил Бычков