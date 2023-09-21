Снова в центре внимания

В 2025 году Москву ждет важное событие: после нескольких лет реставрационных работ свои двери вновь откроет здание Центрального телеграфа на Тверской улице. Новое время потребовало новых решений. Телеграфную давно заменили электронная почта и мобильная связь, но это только прибавило зданию ценности. После обновления оно будет осуществлять связь славной истории города и его будущего.

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Фото: Vos’hod Обновленное здание Центрального Телеграфа

Фото: Vos’hod

К моменту нового открытия Центральному телеграфу исполнится век: его строительство началось в 1925 году. За несколько лет архитектор и инженер Иван Рерберг создал здание, на тот момент опережавшее время.

Здание Центрального телеграфа стало знаковым сооружением своего времени: сложный железобетонный каркас, большие окна, пневматическая почта, аппаратные залы и часы с уникальным механизмом на фасаде. Это элегантное и прогрессивное здание воплощало высокие идеалы 1920-х годов. В то время здание занимало целый городской квартал и служило местом работы для 5 тыс. человек. Это был фактически первый в советской Москве многофункциональный объект, где вместе с операционными и машинными залами располагались клуб, столовая, прачечная, ясли и многое другое, а также находились Всесоюзное радио и радиотеатр. Была у телеграфа и жилая функция: в здании запроектированы квартиры для руководителей.

Центральный телеграф Основные характеристики Месторасположение: Москва, Центральный административный округ, ул. Тверская, 7

Москва, Центральный административный округ, ул. Тверская, 7 Архитектор: Иван Рерберг

Иван Рерберг Годы постройки: 1925–1927

1925–1927 Открытие после ревитализации: конец 2025 года

конец 2025 года Разработка проекта ревитализации: VOS`HOD совместно с архитектурным бюро Дэвида Чипперфилда

VOS`HOD совместно с архитектурным бюро Дэвида Чипперфилда Количество апартаментов: 27

27 Особенности апартаментов: двусветные пространства с высотой потолков 6,3 м и видовыми террасами, сервис отеля уровня «пять звезд»

двусветные пространства с высотой потолков 6,3 м и видовыми террасами, сервис отеля уровня «пять звезд» Видовые характеристики: на Кремль, Тверскую улицу и исторический центр Москвы

на Кремль, Тверскую улицу и исторический центр Москвы Инфраструктура: ритейл-зона с флагманскими магазинами, офисы класса «А», коворкинги, видовые авторские рестораны с террасами, кафе, пространства для проведения мероприятий

ритейл-зона с флагманскими магазинами, офисы класса «А», коворкинги, видовые авторские рестораны с террасами, кафе, пространства для проведения мероприятий Новое общественное пространство Москвы: внутренний двор с зонами для паблик-арта и событийных активностей

Центральный телеграф всегда служил точкой отсчета, местом встреч, объединяющим людей, города, страны. Под глобусом назначали свидания, на праздничную иллюминацию на фасаде здания стекались посмотреть люди со всего города.

По мере модернизации технологий под нужды телеграфа требовалось все меньше пространства, а освободившиеся помещения заполнили офисы, коворкинг, кафе. Центральный телеграф оказался выключенным из жизни города, потеряв свое первоначальное значение. Проект ревитализации призван восстановить историческое значение Центрального телеграфа для Москвы и вдохнуть в него новую жизнь.

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Фото: Vos’hod Обновленное здание Центрального Телеграфа

Фото: Vos’hod

Чтобы реализовать эту идею, понадобился мировой опыт. В результате для разработки концепции ревитализации здания девелопер проекта компания VOS`HOD пригласила британское архитектурное бюро Дэвида Чипперфилда, имеющее громадный опыт работы с памятниками архитектуры и известное своим деликатным подходом к работе с историческим наследием.

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице — памятник архитектуры, работы по его ревитализации включают реставрацию и наполнение новыми функциями.

Сохранится оригинальная расстекловка шестиметровых окон. Специалисты отреставрируют все декоративные элементы, включая решетку и металлические надписи, и восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров: вестибюля и двух операционных залов (это касается отделки стен, потолка, пола вплоть до сохранения люстр и плафонов).

Будут тщательно отреставрированы символы Центрального телеграфа, включая часы с колоколом и знаменитый стеклянный глобус. В настоящее время глобус находится в нерабочем состоянии — из-за смещения опорной площадки оси его вращение невозможно. В связи с тем что металлический каркас подвергся коррозии, а часть стекол растрескалась, нарушилась герметичность конструкции, и внутрь попадала вода. В рамках реставрационных работ будут восстановлены все пришедшие в негодность элементы, металлический каркас очистят вручную от ржавчины и техногенных загрязнений, обработают антикоррозийным составом, загрунтуют и окрасят. Чтобы претворить в жизнь замысел архитектора Ивана Рерберга о вращающемся глобусе, будет сделана новая опорная площадка оси глобуса и установлен новый электромотор цепного привода.

Реставрация циферблата часов подразумевает очистку от ржавчины и техногенных загрязнений, грунтовку и окрашивание, при этом механизм часов будет работать без остановки в течение всего периода работ.

К концу 2025 года в Центральном телеграфе появятся пространства для работы и досуга. Ритейл-зона с флагманскими магазинами займет первые два этажа, офисные помещения класса А разместятся на этажах с третьего по седьмой. Будет и несколько ресторанов, в том числе со смотровой площадкой с видом на Кремль на восьмом этаже.

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Фото: Vos’hod Обновленное здание Центрального Телеграфа

Фото: Vos’hod

В соответствии с современными стандартами проектирования многофункциональных зданий на подземных этажах появится паркинг. Помимо коммерческой составляющей при проектировании была заложена и социальная функция. Главной точкой притяжения москвичей и гостей столицы станет новое общественное пространство — внутренний двор с зонами для паблик-арта и разнообразной событийной программы.

Ранее двор был выключен из городской жизни — им пользовались исключительно сотрудники телеграфа. Интеграция внутреннего двора в городскую ткань стала возможной благодаря организации дополнительных входов. Один из них будет организован на углу Тверской улицы и Никитского переулка. Это позволит связать внутреннее пространство здания с Тверской улицей. Еще один дополнительный вход будет организован с обратной стороны здания.

На кровле подземного паркинга за зданием появится новая городская площадь — сквер с деревьями и кустарниками, с террасами кафе и ресторанов и местами для отдыха горожан на свежем воздухе. Перепад рельефа позволит организовать лестницу и амфитеатр с площадкой для выступлений.

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Фото: Vos’hod Обновленное здание Центрального Телеграфа

Фото: Vos’hod

Изначально заложенная жилая функция тоже будет восстановлена. В здании появятся 27 апартаментов с двусветными пространствами и потолками до 6,2 м с приватными видовыми террасами.

Задача VOS`HOD как девелопера не только сохранить исторический облик здания Центрального телеграфа и его конструктивную схему, но при этом оснастить здание современным инженерным оборудованием и вдохнуть в него новую жизнь. Значительно переработаны системы инженерных коммуникаций: все оборудование теперь размещено на подземных уровнях (вентиляционные камеры, хладоцентр, электрощитовые, насосные и пр.). В результате проработки инженерной концепции удалось очистить исторические фасады от хаотично размещенных кондиционеров, исключить устройство вентиляционных решеток, а также приспособить печные трубы дворовых лестничных узлов для современных систем вентиляции.

Предусмотрено сохранение несущей схемы железобетонного каркаса из колонн, балок и перекрытий: их оставят открытыми в интерьере, чтобы передать дух здания. Возведение подземного паркинга осуществляется по системе «сверху вниз», чтобы каждое возведенное железобетонное перекрытие выступало в качестве жесткого распорного диска. Таким образом, влияние строительных работ на объект культурного наследия будет минимальным.

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Фото: Vos’hod Обновленное здание Центрального Телеграфа

Фото: Vos’hod

Сохранятся четыре ядра здания — это система вертикального транспорта, в которую интегрируется и новое дворовое пространство. Телеграф будет оснащен удобными лифтами европейского производителя, которые позволят исключить очереди и быстро перемещаться по этажам, запланирована установка 23 лифтов: пассажирских и технических. Здание спроектировано с учетом всех современных требований, в том числе перемещения и пребывания маломобильных групп граждан, благодаря чему объект культурного наследия станет общедоступным.

Ревитализация как мировой тренд существует более 100 лет. Развитие градостроительных технологий и рост темпа научно-технического прогресса привели к необходимости переосмысления функционального наполнения крупных промышленных зданий. Успешных примеров множество: здание телеграфа в Вене и телефонной станции в Нью-Йорке, которые после ревитализации сохранили свой аутентичный облик и возродились к жизни в новом статусе, здание бывшей электростанции в Москве, которое превратилось в культурный центр. Центральный телеграф к своему юбилею займет свое достойное место в этом ряду.

Оксана Самборская