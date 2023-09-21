Парадный фасад «Большого Сити»

Москва активно меняется и преображается. Ее современный облик складывается из амбициозных ярких проектов, появляющихся в новых точках развития города. В их числе — Emotion от ГК «Основа», реализация которого началась на территории «Большого Сити». Архитектурная и визуальная концепции проекта строятся вокруг основной идеи — движения и присущего ему ощущения легкости. Жизнь в Emotion будет комфортной благодаря удачному расположению и богатой инфраструктуре, а вложение средств в покупку недвижимости здесь может стать выгодной инвестицией.

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Фото: ГК «Основа» Виды многофункционального комплекса Emotion

Фото: ГК «Основа»

На карте «Большого Сити» появился заметный проект: ГК «Основа» начала реализацию нового многофункционального комплекса Emotion. Увидев его фасады в первый раз, вполне можно подумать, что смотришь на новый ультрасовременный проект в Сингапуре или Токио. Но нет, это смелый российский проект от российских архитекторов.

За счет концептуальной архитектуры и футуристических фасадов он вполне может стать новой точкой притяжения и визуальной доминантой этой части города. «Это по-настоящему смелая и яркая архитектура с уникальной пластикой и динамикой. Мы снова беремся за действительно уникальный с точки зрения архитектуры проект и уверены, что реализуем его в максимально высоком качестве. Благодаря своему расположению Emotion станет "парадным фасадом" "Большого Сити", который будет встречать всех проезжающих по Звенигородскому шоссе в сторону центра»,— рассказывает управляющий партнер, акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Облик движения

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Фото: ГК «Основа» Виды многофункционального комплекса Emotion

Фото: ГК «Основа»

Концепцию Emotion разработало известное бюро KAMEN Architects, ранее создавшее для ГК «Основа» квартал МИРАПОЛИС на проспекте Мира, который менее чем за год реализации уже успел привлечь внимание экспертов рынка и покупателей недвижимости.

Emotion располагается на участке в 1,38 га по адресу 2-й Силикатный проезд, владение 8. Административно речь идет о районе Хорошево-Мневники, но фактически — о «Большом Сити», важной точке на новой карте города. Именно по проходящему мимо Звенигородскому шоссе в центр едут многие жители Новорижского шоссе, престижных западных жилых столичных районов. Руководитель архбюро KAMEN Architects Иван Греков называет транспортную магистраль одной из основных точек восприятия проекта. «Это важная городская артерия, по которой движется огромный поток людей, и участок строительства комплекса — знаковая точка, "ворота" в центр города из "Большого Сити"»,— говорит он.

Комплекс апартаментов Emotion Основные характеристики Расположение: Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8

Москва, 2-й Силикатный проезд, вл. 8 Девелопер: ГК «Основа»

ГК «Основа» Архитектура: KAMEN Architects

KAMEN Architects Площадь участка: 1,38 га

1,38 га Площадь проекта: 77 тыс. кв. м

77 тыс. кв. м Количество апартаментов: 551

551 Площадь лотов: 18,1–155 кв. м

18,1–155 кв. м Высота потолков: 3,3–4,7 м

3,3–4,7 м Подземный паркинг: 380 машино-мест

380 машино-мест Инфраструктура: шестиэтажный спа-центр с бассейном, офисный центр с конференц-залом, амфитеатр, кафе, супермаркет и общественные пространства для резидентов

шестиэтажный спа-центр с бассейном, офисный центр с конференц-залом, амфитеатр, кафе, супермаркет и общественные пространства для резидентов Транспортная доступность: выезды на Звенигородское шоссе, Шелепихинскую набережную, станция метро «Пресня» (открытие в 2025 году) — 5 минут пешком, «Хорошевская» — 19 минут, МЦК «Хорошево» — 20 минут

Именно ощущение динамики и движения в концепции Emotion стремились поймать его создатели, называя проект «архитектурным оригами». «В какой-то момент весь объект складывается в единую пластину, потом, когда мы чуть-чуть сдвигаемся вперед, он начинает "раскладываться"»,— поясняет Иван Греков. По сути, речь идет о пространственной скульптуре, где нет ничего случайного.

Иван Греков не скрывает, что нередко красивая изначально идея проекта в процессе строительства упрощается, но в случае с Emotion, по его словам, все движется по иному сценарию. «Пройден серьезный путь: мы получили архитектурно-градостроительное решение и поддержку Москомархитектуры, прошли экспертизу. Наши решения приняты в полном объеме и заказчиком, а значит, мы смогли всех убедить»,— говорит он.

Функциональный объем

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Фото: ГК «Основа» Виды многофункционального комплекса Emotion

Фото: ГК «Основа»

Emotion — проект бизнес-класса, инвестиции в который, по словам Олега Колченко, достигнут 12,9 млрд руб. Финансовым партнером компании выступает Сбербанк, с которым ГК «Основа» уже реализует более десятка проектов. Также партнером по реализации и инвестором выступает группа компаний «Стилобат» — девелопер жилой недвижимости класса de luxe в историческом центре и престижных локациях Москвы. Ее флагманский проект — комплекс резиденций Lion Gate.

Новый комплекс Emotion состоит из четырех корпусов переменной этажности, от 8 до 28 этажей. Каскадные силуэты зданий, алюминиевые элементы в отделке фасадов, большая площадь остекления, открытые балконы и террасы по всей высоте позволяют футуристической архитектуре создать ощущение легкости и комфорта. Архитектурный объем трех башен, формирующих единый силуэт, дополняет малоэтажный инфраструктурный комплекс. Общая площадь проекта составит более 77 тыс. кв. м, из которых 13,7 тыс. кв. м — объекты инфраструктуры.

Именно широкое инфраструктурное наполнение станет одним из знаковых элементов Emotion. Так, в комплексе предполагается создание шестиэтажного спа-центра с открытым бассейном. Также здесь будет конференц-зал и амфитеатр, ресторан, кафе и супермаркет, офисный центр, приватные общественные пространства для резидентов. Пользоваться резиденты Emotion смогут и хобби-комнатами, залами для занятий йогой, помещениями для проведения мероприятий и т. д. Также в Emotion предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 380 машино-мест и 196 индивидуальных кладовых помещений.

Интерьеры всех общественных пространств перекликаются с фасадами. В их дизайне использованы округлые арки, элементы, напоминающие горные породы, и металлические элементы. Просторные лобби с потолками высотой в 4,7 м благодаря панорамным окнам будут наполнены светом. В них предусмотрены мягкие зоны ожидания и стойка круглосуточной консьерж-службы, места для хранения колясок и велосипедов, гостевые санузлы, комнаты матери и ребенка, детские игровые комнаты.

Приятные эмоции

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Фото: ГК «Основа» Виды многофункционального комплекса Emotion

Фото: ГК «Основа»

Отдохнуть и приятно провести досуг можно на приватной дворовой территории Emotion. Здесь будет несколько функциональных зон для прогулок, занятий спортом и детских игр, где можно в том числе собраться с друзьями и семьей либо посвятить время любимому хобби.

Эксклюзивными элементами авторского благоустройства здесь станут площадка для игры в петанк, фонтаны и сад скульптур. На стильных дизайнерских детских площадках будут игровые городки с качелями и батутами.

Район Хорошево-Мневники сегодня можно назвать не только знаковой локацией для архитектурного облика новой Москвы, но и удачным местом для жизни с идеальной транспортной доступностью. Отсюда просто добраться до «Москва-Сити», центра столицы, различных парковых зон. Хорошево-Мневники — это и район сложившейся инфраструктуры. Вокруг Emotion много школ и детских садов, медицинских учреждений, фитнес-клубов. За 15 минут можно доехать до торгового центра «Авиапарк».

Добраться до самого Emotion тоже не составит труда. Тем, кто предпочитает автомобили, отличную транспортную доступность обеспечивают прямые выезды на Звенигородское шоссе, ТТК, Северо-Западную хорду. Попасть с этих магистралей оперативно удастся фактически в любую точку города. Так, путь до Садового кольца займет 10–15 минут, до МКАД — около 20 минут. Удобно будет ездить и на общественном транспорте. Сейчас недалеко от Emotion находятся станции метро «Хорошевская» и МЦК «Хорошево». А в 2025 году в пяти минутах ходьбы от комплекса планируется открыть станцию метро «Пресня». Альтернативный способ добраться до нужной точки для будущих жителей Emotion — речной трамвай, новый вид городского транспорта, станция которого расположена всего в 500 м от комплекса. Новый речной маршрут должен соединить 18 районов Москвы.

Помимо хорошей транспортной доступности Emotion может похвастаться близостью к воде: набережная Москвы-реки находится в пешей доступности. Благоустроенная полоса здесь тянется на 9 км, от «Москва-Сити» и до Строгинского моста. Такое расположение само по себе можно считать конкурентным преимуществом. Набережная — далеко не единственное место для приятных прогулок. На выбор резидентов Emotion — разнообразие досуга в Серебряном Бору, Филевском парке и других крупных городских зеленых зонах.

Возможность выбора

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Фото: ГК «Основа» Виды многофункционального комплекса Emotion

Фото: ГК «Основа»

В комплексе Emotion представлен 551 апартамент с широкими вариантами планировок. Здесь можно найти вариант на любой вкус: от небольших функциональных студий площадью 18 кв. м до просторных четырехкомнатных апартаментов в 155 кв. м. Высота потолков во всех апартаментах составит 3,3 м, предусмотрено панорамное остекление, которое само по себе обеспечивает высокие видовые характеристики. Стоимость лотов на старте продаж максимально выгодная и открывает отличные перспективы для инвестирования — стартовая цена от 10,8 млн руб. После завершения строительства стоимость лотов, приобретенных на первичном рынке на ранних этапах продаж, может увеличиться на 25–40%.

В случае с Emotion дополнительную ликвидность обеспечивает выгодное месторасположение и близость к ключевому деловому району столицы «Москва-Сити», а также соседство с Москвой-рекой. Так, аналитики «Метриума» недавно подсчитали, что новостройки вблизи водных объектов в Москве за последние пять лет подорожали на 56,4%, до 515,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Общий рост по городу за аналогичный период менее выраженный — 47,4%. Сейчас, согласно данным аналитиков, новостройки в речных локациях стоят в Москве в среднем на 6,1% дороже своих аналогов на удалении от водных объектов.

Дополнительную привлекательность проектам у реки обеспечивает не только стремление покупателей получить наилучшие видовые характеристики и комфортные места для прогулок, но и динамичное развитие прибрежных зон, которые повышают качество жизни в этих локациях. В случае с Emotion этот тренд будет выгодно дополнять активное преобразование всей территории «Большого Сити» и Хорошево-Мневников.

Осознанный выбор

Важная составляющая любого крупного проекта —репутация застройщика. Девелопером Emotion выступает ГК «Основа», в портфеле которой более 15 собственных проектов в столичном регионе совокупной площадью 1,5 млн кв. м. Кроме того, компания планирует реализовать на севере Москвы в рамках комплексного развития территорий проект с перспективой строительства 300 тыс. кв. м, включая жилую недвижимость.

Специализация девелопера — яркие жилые комплексы повышенной комфортности с уникальной авторской архитектурой, богатой инфраструктурой, максимально проработанными общественными пространствами, благоустроенной дворовой территорией, возможностями для полноценного досуга и отдыха круглый год. Достаточно взглянуть на такие проекты компании, как RED7 на Садовом кольце, VERY на Ботанической и VERY на Миклухо-Маклая, яркие монодома под брендом UNO, комплексы Nametkin Tower, МИРАПОЛИС, «ФизтехСити», а также MainStreet на Кутузовском проспекте. Строительство комфортных апартаментов и жилых комплексов — не единственная специализация «Основы». Компания также активно инвестирует в проекты в сфере искусственного интеллекта, «умного» дома, инновационных строительных материалов. Такой подход позволяет создавать платформенные решения для управления не только процессом строительства, но и готовой недвижимостью.

Еще одним направлением деятельности компании является коммерческая недвижимость. Портфель ГК «Основа» в этом сегменте сейчас составляет более 170 тыс. кв. м, 100 тыс. кв. м из которых — площади в торговых центрах и объектах стрит-ритейла. 40 тыс. кв. м — гостиничная недвижимость, 30 тыс. кв. м — IT-технопарк в составе «Физтехпарка».

В рамках развития семейной досуговой инфраструктуры ГК «Основа» также занимается открытием городских курортов водных развлечений под брендом Termoland. Еще одно направление работы в этой сфере — парки квестов «Клаустрофобия».

Ольга Мухина