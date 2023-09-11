Сергей Моргачев стал первым победившим самовыдвиженцем

Внефракционный и беспартийный депутат гордумы Ульяновска Сергей Моргачев перейдет на политическую работу в региональное заксобрание. По предварительным итогам выборов в областной парламент, в 17-м Засвияжском одномандатном округе за него проголосовали 38,68% избирателей. Его соперник от «Единой России» Майис Дадашов набрал 18,53% голосов, кандидат от КПРФ Вадим Белов получил 14,72% голосов избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: twitter.com Фото: twitter.com

Сергей Моргачев на этих выборах — единственный самовыдвиженец, за три последние кампании выборов в региональное заксобрание он стал первым зарегистрированным и избранным самовыдвиженцем (в прошлые кампании самовыдвиженцы не смогли собрать необходимое количество достоверных подписей в свою поддержку).

Господин Моргачев считает, что ему помогло получить поддержку избирателей то, что он был никак не связан с политической конъюнктурой. «Я мог озвучивать и стараться решать проблемные вопросы жителей города, ни на кого не оглядываясь и ни с кем не советуясь, хотя это власти и не нравилось. Возможно, это и оценили избиратели»,— сказал депутат.

Примкнет ли он к какой-либо фракции в заксобрании, Сергей Моргачев пока не знает. «Буду смотреть по обстановке», — сказал избранный кандидат.

Ранее стало известно о том, что на выборах в ульяновский Заксобр КПРФ проиграла «ЕР», ЛДПР и самовыдвиженцу.

Евгений Чернов