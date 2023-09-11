Стала известна дата инаугурации Виктора Томенко на пост губернатора

Инаугурация вновь избранного главы Алтайского края Виктора Томенко пройдет 18 сентября. Торжественное вступление в должность пройдет в краевом драматическом театре им. В.М. Шукшина в 11:00, сообщил «Ъ-Сибирь» источник в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

По предварительным данным, действующий глава региона Виктор Томенко набрал 76,16% голосов избирателей, следует из данных после обработки 100% протоколов. Кандидат от СРЗП Евгения Боровикова – 9,46%, кандидаты от ЛДПР Сергей Булаев и «Коммунистов России» Сергей Малинкович набрали 7,96% и 4,17% соответственно.

Виктор Томенко был впервые избран губернатором Алтайского края в 2018 году. Тогда он набрал 53,61% голосов.

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Александр Киселев