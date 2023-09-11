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Коммерсантъ FM
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Что граждане думают о биометрии

Согласно проведенному в этом году опросу ВЦИОМа, не доверяют биометрии 32% граждан, доверяют — 27%. Наиболее частая причина опасений — возможное вмешательство в частную жизнь (25%), утечка данных беспокоит лишь 11% респондентов. Самый же частый аргумент сторонников технологии — помощь биометрии в борьбе с мошенничеством (24%). Удобство пользования сервисами важно для 19% респондентов. «На решение перенести данные в ЕБС накладывается вся предыдущая история доверия граждан к шагам государства по цифровизации»,— говорит заведующий международной лабораторией цифровой трансформации в госуправлении ИГиМУ ВШЭ Евгений Стырин. По его мнению, граждане, имеющие позитивный опыт работы с порталом госуслуг, могут увидеть дополнительные выгоды в создании ЕБС. В то же время те, кто в принципе не доверяет государственным продуктам и результатам цифровизации, будут подавать заявления в МФЦ о запрете на использование их биометрии. «Тем самым разрыв между гражданами в плане получения выгод от цифровизации только усугубится»,— полагает Евгений Стырин.

Венера Петрова

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