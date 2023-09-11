Новая десятка «Зенита»

«Зенит» за несколько дней до закрытия трансферного окна в России приобрел у московского «Локомотива» французского форварда Вильсона Изидора. Клубы оформили договор об аренде игрока до конца сезона, которая обойдется петербуржцам в €1,35 млн. По окончании аренды «Зенит» должен будет выкупить Изидора. Сейчас его рыночная стоимость равняется примерно €6 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Интересно, что француз взял в «Зените» 10-й номер — тот самый, под которым в клубе играл Малком. Но бразилец этим летом был продан в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за €60 млн — рекордные деньги. «Зенит» искал ему замену. И вот «десятка» перешла к новичку сине-бело-голубых из Франции, которому 23 года. Малком, кстати, уже отреагировал на трансфер Изидора, написав сообщение: «10-й номер хорошо представлен»,— имея в виду «Зенит».

У многих трансфер француза, напротив, вызвал недоумение. Во-первых, потому, что если «Зенит» искал замену Малкому, то тот играл чаще справа, смещаясь в центр поля под свою любимую левую ногу. Изидор больше любит играть на левом фланге — так он действовал в «Локомотиве». Во-вторых, Изидор — больше завершитель атак, чем дриблер, каким был Малком. Он напоминает своего соотечественника, знаменитого французского игрока Тьерри Анри, который является его кумиром. К слову, Анри тренировал Вильсона, когда тот играл в «Монако», и, как говорит сам футболист, научил его всему. Но в атаке у «Зенита» есть Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Им не всегда находится место на поле. Теперь кому-то придется еще больше потесниться. Изидора можно рассматривать как замену Андрею Мостовому, который стал часто получать травмы. Тот обычно атаковал по левому флангу. Но Мостовой — россиянин и не подпадает под лимит (не больше восьми игроков одновременно на поле).

Еще один момент. Не так давно, в августе, форвард Изидор покинул «Локомотив», не поставив в известность об этом руководство. Он вернулся во Францию, где пытался до закрытия трансферного окна (в Европе оно закрылось 31 августа) трудоустроиться в один из клубов. Интерес к нападающему проявляли «Марсель» и «Метц». Но предложения, которые делали потенциальные покупатели «Локомотиву», не устроили московский клуб. Руководители «Локомотива» — с ним Изидор связан контрактом до лета 2026 года — говорят, что выгодных вариантов продажи не было. Агент Изидора дает понять, что это «Локомотив» не шел ни на какие компромиссы, торгуясь за цену. В таких вопросах всегда много скрытой правды, никому нельзя верить на слово. И вот тут со своим предложением подоспел «Зенит».

Аренда французского игрока до конца сезона составила €1,35 млн. В ней есть опция обязательного выкупа, то есть «Зенит» должен будет приобрести Изидора за оговоренную сумму — это порядка €5–6 млн. Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, комментируя сделку, сказал, что некоторые клубы в Европе пытались забрать Изидора бесплатно, воспользовавшись политической ситуаций (примеры таких переходов из российских клубов в зарубежные уже были: так, норвежский полузащитник московского «Динамо» Маттиас Норманн, принадлежавший «Ростову», сбежал из Москвы, объяснив свой шаг тем, что российскую столицу атакуют беспилотники). А «Зенит» сделал во всех смыслах выгодное предложение «Локомотиву»: платная аренда с обязательным выкупом. Московский клуб получил возможность с прибылью избавиться от игрока, который потерял мотивацию, а «Зенит» приобрел нужного футболиста.

По поводу этой «нужности», правда, много споров. Пока мало кто понимает, какую практическую пользу может принести сине-бело-голубым Изидор. За «Локомотив», куда француз перешел за €3,5 млн в начале 2022 года, когда еще «Локо» тренировали немецкие тренеры (была такая эпоха — ее называют «эпохой Рангника», по имени менеджера и тренера Ральфа Рангника, который сочинил для «Локомотива» стратегию, в соответствии с которой клуб добьется успеха: она предполагала покупку молодых талантливых игроков и последующую продажу их в зарубежные клубы — как раз одним из таких приобретений был Изидор; после начала военных действий на Украине и изоляции России стратегия рухнула), форвард провел 19 голов в 42 матчах. Причем забивал сериями — по семь голов подряд — весной 2022 и весной 2023 годов. В другие времена Изидор пропадал. Это было связано с неудовлетворенностью, которую он испытывал, находясь в «Локомотиве».

Сам факт того, что француз перешел в «Зенит», говорит о том, что он не против выступать в России. Главное, чтобы был выгодный контракт и клуб, который ему подходит. Подходит ли «Зениту» Изидор — ответ на этот вопрос будет получен в ближайшее время. В это межсезонье петербургский клуб приобрел сербского защитника Страхиню Эраковича, бразильского защитника Марио Фернандеса, имеющего российский паспорт, бразильского полузащитника Ду Кейроса, российского полузащитника Александра Коваленко и российского вратаря Романа Адамова. Состав выглядит более чем укомплектованным, с учетом того, что «Зенит», как и остальные наши клубы, не участвует в еврокубках.

Кирилл Легков