Сибирская индустрия подросла под санкциями

В условиях второго года действия антироссийских санкций, призванных ограничить экспортные и импортные возможности России, промышленный комплекс Сибирского федерального округа (СФО) в первом полугодии 2023-го отработал на уровне прошлого года с трехпроцентным приростом в обработке и снижением в секторе добычи на 2,5%. Эти показатели получены на фоне первого полугодия прошлого года, когда индустрия СФО выросла в целом на 2,8%, в том числе на 4,3% в обработке и на 2,4% в добыче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиа- и ракетостроение в Омской области увеличило объемы производства в первом полугодии 2023 года на 130%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Авиа- и ракетостроение в Омской области увеличило объемы производства в первом полугодии 2023 года на 130%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Соотношение добывающих и обрабатывающих отраслей в промышленности Сибири (с поправкой на естественное неравномерное распределение по регионам) примерно два к трем в пользу обработки: 1,8 трлн руб. отгрузки продукции в добыче против 2,8 трлн в обработке за первое полугодие 2023 года. При этом почти 90% производства в добывающих отраслях (по стоимости отгрузки) сконцентрированы в Кузбассе, Красноярском крае и Иркутской области. Добыча полезных ископаемых развивается и в других сибирских регионах, в масштабах региональных экономик (например, Хакасии, Тувы и Томской области) она занимает заметную долю. Однако в сравнении с тройкой лидеров СФО добыча в других регионах в несколько раз меньше.

В обрабатывающем секторе выделяется Красноярский край, в основном за счет единственного производителя никеля и меди на Таймыре (Заполярный филиал ПАО ГМК «Норильский никель»), который работает самостоятельным комплексом. Без него объем отгрузки готовой продукции обрабатывающих отраслей края становится меньше почти вдвое и оказывается на уровне, близком к показателям Новосибирской и Кемеровской областей. Следом идет Иркутская область. Здесь, как и в экономике Красноярского края, заметное место занимает металлургия с продукцией, довольно дорогой при отгрузке, но малопереработанной.

Лидеры по добыче

В добывающем секторе Сибири региональными лидерами по итогам первого полугодия стали угольный Кузбасс с почти двухпроцентным приростом и Республика Тыва (+1,4%). Подавляющую часть производимой в секторе продукции в Кемеровской области обеспечивает каменный уголь, а во втором регионе — полиметаллические руды. Кузбасс в первом полугодии выдал на-гора 108,8 млн т угля (99,1% от уровня января–июня 2022 года при общем индексе производства в отрасли 101,7% год к году), а Тува — 726,5 тыс. т угля, зато индекс производства вырос на 13%. И благодаря такому росту вырос общий индекс добывающей промышленности республики, основу которой составляет добыча полиметаллических руд (снизилась в первом полугодии на 2,7%).

Второй угольный регион в Сибири после Кузбасса — Хакасия с годовой добычей 26 млн т, хотя по объему впереди Красноярский край с добычей 46 млн т в год. Однако ценность каменного угля, который добывают в Хакасии, заметно выше, чем бурого в Красноярском крае. И в первом полугодии 2023 года объем отгруженной продукции хакасского углепрома составил 58 млрд руб. при физическом объеме добычи 13,2 млн т угля, а красноярского — 17,8 млрд руб. при добыче 23,55 млн т. Крупным производителем угля выступает также Новосибирская область. В то же время вся добывающая промышленность этого региона, включая добычу нефти, строительного сырья и золота (данные по углю статистика не раскрывает из-за производства всего одной компанией), отгрузила всей продукции в первом полугодии текущего года только на 57 млрд руб. (кузбасский углепром — на 688 млрд руб.).

Всему углепрому России, но в первую очередь сибирскому, за последние полтора года пришлось пройти серьезную перестройку, вызванную, помимо прочего, запретом на импорт российского угля в страны ЕС. Существенный пересмотр стратегий в этих условиях провели угольные компании Кузбасса, отреагировав на эмбарго ЕС и прочие санкции перестройкой угольных экспортных потоков. Они были развернуты на восток и на юг, в первую очередь в сторону Китая, Индии, Турции, а также Южной Кореи. И при этом следует иметь в виду, что отсрочка эмбарго ЕС (введение его с 10 августа) позволила доставить на европейский рынок существенные объемы российского, в том числе кузбасского, угля. Этот рынок включает помимо ЕС также Великобританию, Украину (за январь–февраль 2022 года она импортировала около 2 млн т российского угля) и Норвегию. В прошлом году на европейский рынок ушло более 37 млн т российского угля — заметно меньше, чем 64 млн т в 2021 году. Из потерянных таким образом 27 млн т часть забрала Турция, увеличив свой импорт в прошлом году на 5 млн т. Остальное пришлось перераспределять в восточном направлении.

В прошлом году из-за внешнего негативного давления некоторые объемы российского экспортного угля не поступили на внешний рынок. Тем не менее при сохранении добычи угля в России на уровне 2021 года его общий экспорт составил 211 млн т, в том числе из Кузбасса — 120 млн. В первом случае, как сообщал в феврале этого года вице-премьер Александр Новак, снижение составило к уровню 2021 года 7,5%, во втором — 14%, или 19,5 млн т, при падении добычи на 8%, или 17,5 млн т (по данным министерства угольной промышленности Кузбасса). Очевидно, что падение экспорта из Кузбасса было сильнее, чем из восточных регионов, таких как Якутия, Хабаровский край или Сахалин. Оттуда вывезти уголь на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона ближе и проще.

В первом полугодии текущего года добыча угля в Кузбассе уже практически полностью восстановилась, составив 108,8 млн т, что на 0,9%, или 1 млн т, ниже, чем годом ранее. При небольшом снижении добычи поставки угля конечным потребителям увеличились на 0,6% (до 88,7 млн т), в том числе на экспорт — на 1,2% (до 59,3 млн т), на металлургические предприятия — на 3,1% (до 16,4 млн т), на электростанции — на 3% (до 6,8 млн т). Поставки предприятиям ЖКХ и населению региона сохранились на уровне первого полугодия прошлого года — 1,3 млн т. Таким образом, сохранив добычу на уровне прошлого года, угольщики Кузбасса смогли увеличить экспорт угля. Тем самым они решили, по оценке министра угольной промышленности региона Олега Токарева, «серьезную задачу масштабной переориентации» с рынка ЕС и примкнувших к нему в своих санкциях стран.

В прошлом году это было сделать весьма непросто с учетом дефицита пропускной способности Восточного полигона ОАО «РЖД». По данным министра, компаниям даже приходилось отгружать уголь новым потребителям в Южной и Юго-Восточной Азии из российских портов Юга и Северо-Запада, «а это более длинный и более дорогой маршрут». При этом транспортные расходы угольщиков выросли «в связи с остановкой действия понижающих коэффициентов на тарифы РЖД для экспорта угля, ростом ставок на привлечение вагонного парка и на перевалку в портах, увеличением расстояний доставки и проблемами с фрахтами». К тому же, по словам Олега Токарева, «налаживание конструктивных и доверительных отношений с партнерами на угольном рынке — результат многолетней работы, и полностью преодолеть последствия кардинальной смены направлений поставок за такой короткий срок нельзя». Поэтому пришлось для привлечения новых потребителей предложить скидки, а также решать проблемы с получением оплаты, так как российские банки попали под санкции. Пришлось искать и находить варианты проведения платежей через дружественные страны, тот же Китай. Восстановление кузбасского углепрома важно не только Кемеровской области — вывоз угля как на внешний, так и на внутренний рынок обеспечивает значительную часть загрузки сети РЖД, строительство новых и модернизацию существующих шахт и разрезов, формирует значительный спрос на услуги, машины и оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство электрооборудования увеличилось в первом полугодии 2023 года на 13,5% в Новосибирской области, на 26,5% в Томской области, на 49,3% в Иркутской области, в 2,9 раза — в Омской

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Производство электрооборудования увеличилось в первом полугодии 2023 года на 13,5% в Новосибирской области, на 26,5% в Томской области, на 49,3% в Иркутской области, в 2,9 раза — в Омской

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Масло и ракеты

Самые высокие темпы прироста в обрабатывающем секторе промышленности Сибири показали Новосибирская область (+10,7% в первом полугодии и +17,2% в июне), Алтайский край (+8,3% и 11,7%) и Омская область (+7,3 за полугодие и –2,1% в июне). Они же являются и лидерами общего промышленного роста СФО в этом году. Высокие темпы прироста в этих регионах показывают самые разные отрасли индустрии. В Алтайском крае, например, транспортное машиностроение (за исключением автопрома, представлено в первую очередь вагоностроением) показало прирост на 16,2%, производство продуктов питания — на 15,5%. Последнее выступает в качестве основной отрасли промышленности главного агропромышленного региона Сибири, на его долю приходится почти 40% объема отгруженной промышленной продукции в регионе, свыше 100 млрд руб. в первом полугодии текущего года. По этому показателю Алтайский край опережает даже такие мощные центры пищевой индустрии Сибири и России, как Новосибирская (90,7 млрд руб. отгрузки) и Омская (52,5 млрд) области.

На волне ответа на санкции и импортозамещения в продовольственной сфере практически во всех регионах Сибири (за исключением Хакасии) пищевое производство увеличило выпуск продукции. Больше всего — на 17,3% — в Кузбассе. Рост в этой отрасли обеспечивает увеличение потребительского спроса и соответствующее увеличение розничного товарооборота, в котором более 40% занимают продажи продуктов питания. Во всех сибирских регионах, за исключением только Иркутской области, где отмечено снижение на 4,1%, розничная торговля показала рост, при этом опережающий в секторе продовольственных товаров. Плюс к этому увеличился оборот предприятий общественного питания (кроме Тувы и Республики Алтай).

В обрабатывающей промышленности Хакасии три четверти объема отгруженной продукции обеспечивает металлургия, которая представлена Саяногорским алюминиевым заводом компании «Русал» и производством ферромолибдена на Сорском ферросплавном заводе. Они и обеспечили рост в отрасли в первом полугодии на 15,3%, благодаря чему во многом выросла и вся промышленность этой небольшой республики (+10,3%). Другими заметными по объему выпуска продукции в секторе обработки выступают здесь пищевая промышленность, представленная кондитерскими и мясоперерабатывающими предприятиями, а также отрасль «ремонт или монтаж машин и оборудования». Последняя традиционно работает по обслуживанию предприятий горной промышленности, в случае с Хакасией — угледобывающих, и прибавила в первом полугодии 10%. Но пока по размеру отгрузки (7 млрд руб. за январь—июнь 2023 года) она не может оказывать заметного влияния на общий рост в сибирской индустрии.

В соседнем Кузбассе в отрасли «ремонт или монтаж машин и оборудования» (20 млрд руб. отгрузки) отмечено увеличение производства на 15,5%. Представители угольной отрасли и местные чиновники отмечают необходимость такого роста в горном машиностроении для импортозамещения, ведь многие детали и компоненты зарубежной горнодобывающей техники можно — а теперь и нужно — производить на месте, так как ввозить их по обычному импорту затруднительно, а по параллельному накладно. По оценке Олега Токарева, сейчас отечественные производители не способны полностью закрыть потребности угольщиков, поскольку те многие годы ориентировались на импортное оборудование и технику, «мало обращая внимания на поставщиков с внутреннего рынка», но с введением санкций «загрузка предприятий угольного машиностроения в регионе кратно возросла, и какие-то потребности оказались закрыты полностью». В итоге производство машин и оборудования в Кузбассе выросло в первом полугодии на 43,4%, и хотя пока объем отгрузки продукции невелик в сибирском масштабе (12,6 млрд руб.), прирост отгрузки готовой продукции в рублевом исчислении составил в первом полугодии 3,65 млрд руб. Это даже больше, чем прирост в производстве готовых металлических изделий, внутри которого находится и выпуск военной техники и боеприпасов по гособоронзаказу. А оно выросло на рекордные 55% в Омской области (общий объем отгрузки — 15,5 млрд руб., прирост в рублевом исчислении — 3,47 млрд) и на существенные 26,5% в Алтайском крае (отгрузка на 17,67 млрд руб. с приростом в рублевом исчислении на 1,5 млрд).

Из других отраслей сибирской индустрии, показавших заметный рост, весьма вероятно, вызванный увеличением оборонного заказа, нужно также отметить «производство прочих транспортных средств» (авиа- и ракетостроение) в Омской области (+130% в первом полугодии), производство компьютеров, электронных и оптических изделий и электротехнических изделий по всему округу. В апреле прошлого года власти региона объявили о строительстве на ПО «Полет» (омский филиал Центра Хруничева) нового корпуса для испытаний космических ракет семейства «Ангара», что призвано увеличить их выпуск. В рамках поэтапной модернизации предприятия необходимое для производства «Ангары» оборудование полностью переместят с московской площадки Центра Хруничева на омскую — как заявлял в прошлом году гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, с полным завершением перемещения в 2023 году и соответствующим увеличением численности работников ПО «Полет» в полтора раза (до 5 тыс. человек).

В выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий в разных регионах по итогам первого полугодия отмечены приросты от 20% до почти 80%, в производстве электрооборудования — от 13,5% до 49,3%. Правда, по объему выпуска не в каждом из сибирских регионов эти отрасли значительны по размеру. К примеру, в Иркутской области показатели по объему отгрузки компьютеров, электронных и оптических изделий государственная статистика вообще не показывает, хотя отмечает рекордный рост на 78,2%. Отраслевые справочники указывают на несколько крупных для региона компаний по производству компьютеров и приборов, но неясно, насколько их работа ориентирована на оборонный заказ. В Новосибирской области эта отрасль прибавила в первом полугодии 73,2% с самым большим в Сибири объемом отгрузки в рублевом исчислении (26,3 млрд). Второй по этому показателю в отрасли выступает в СФО Омская область (15,2 млрд руб.), здесь увеличение физических объемов составило 29%. Кроме того, рост в отрасли отмечен еще в четырех регионах округа.

В Омской области рекордно — в 2,9 раза — вырос также выпуск электротехники, правда с весьма небольшим объемом отгрузки (1,06 млрд руб.). В Иркутской области прирост составил 49,3%, но и здесь 8,15 млрд руб. отгрузки нельзя признать значительными, в отличие от Новосибирской (18,04 млрд руб. и 13,5% прироста) и Томской (17,55 млрд и 26,5%) областей. В производстве электрооборудования, как отмечают представители отрасли, на первый план в качестве драйвера роста выдвинулось импортозамещение, так как зарубежные поставки сократились или даже прекратились совсем, многие западные компании, работавшие в России, остановили свои производства и затем их продали. Новый расклад на российском рынке электротехнических изделий первый заместитель генерального директора российской компании «Систем электрик» (бывшая Schneider Electric, проданная российскому менеджменту в 2022 году) по продажам и внешним связям Армен Бадалов объяснил так: «С рынка ушли западные компании, а они занимали существенную долю, пришли новые, как правило, из Азии, подтянулись российские производители, конкуренция усилилась, в том числе и за счет российских компаний, которые вывели на рынок новые виды продукции».

Впрочем, рост в разных отраслях и в разных регионах отличается, и не всегда лидерство в одном месте означает его в другом, и сами увеличения или снижения происходят неравномерно. Доминирующая в промышленности Красноярского края и занимающая второе место в кузбасском промышленном комплексе металлургия снизила производство, а в Новосибирске и в Хакасии — выросла. Приросты в химической отрасли отмечены в Новосибирской области (причем сразу на треть), в Красноярском крае (+13%) и в Кузбассе (+12,1%), но в Алтайском крае и в Иркутской области эта отрасль снизилась на 3,7% и 11,3%, соответственно. Зато последний регион оказался единственным в округе, где на 13,1% выросло производство нефтепродуктов, тогда как сегодня во многих регионах СФО есть нефтеперерабатывающие заводы, но роста в отрасли нет. Строительная сфера в Иркутской области показала снижение объемов работ в первом полугодии на 12,2%, соответственно, местная промышленность строительных материалов (производство прочей неметаллической минеральной продукции) упала на 23,3%, тогда как в Омской области она выросла на 25,5% при снижении строительной активности на 6,1%. Пока статистика показывает, что в сибирской индустрии в 2023 году идет адаптация к новым видам внутреннего спроса и его росту, к сложным внешним условиям как с точки зрения экспорта своей продукции, так и с точки зрения импорта необходимого оборудования, машин и замещения этого импорта.

Игорь Лавренков