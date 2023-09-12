Набор стратегической высоты

В рамках Восточного экономического форума запланировано межрегиональное совещание, посвященное исполнению плана реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Его участникам предстоит определить механизм мониторинга реализации и порядок взаимодействия всех участников процесса в мероприятиях межрегионального уровня. Саму стратегию российское правительство утвердило еще в самом начале этого года, после чего начался непростой процесс наполнения ее конкретными мерами и проектами. На совещании, проведенном 28 августа вице-премьером Викторией Абрамченко, после проработки в федеральных министерствах и руководстве регионов СФО были устранены отдельные разногласия в позиции федеральных и региональных органов власти. Таким образом, участники ВЭФ-2023 получили возможность узнать, в каком направлении движется Сибирь по новыми стратегическим ориентирам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года была утверждена постановлением правительства РФ от 26 января 2023 года №129-р. Она была подготовлена в Минэкономразвития РФ и пришла на смену стратегии до 2020 года, принятой 2010 году. Предыдущий документ предполагал, что уже к 2021 году сибирская экономика модернизируется на инновационной основе, завершится реализация основных проектов транспортного и энергетического строительства, для жителей региона будет создана комфортная среда проживания. Доля инвестиций в валовом региональном продукте Сибири должна была составить не менее 30%, численность населения возрасти на 600–800 тыс. человек. Далеко не все эти показатели были достигнуты, а условия для развития Сибири — экономические и геополитические — к 2023 году радикально изменились.

Кластерный подход

Новая стратегия отличается тем, что из состава СФО к 2023 году были выведены Забайкальский край и Республика Бурятия, и в ней меньше плановых цифровых показателей. Предполагается, что к 2030 году в округе будет привлечено более 16 трлн руб. инвестиций, создано 377,6 тыс. новых рабочих мест. Отличается и постановка цели. В документе 2010 года «стратегической целью развития Сибири» провозглашалось «обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа». В новой стратегии «целью социально-экономического развития Сибирского федерального округа» названо «создание условий для повышения конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации, входящих в состав СФО, обеспечение их экономического роста и, как следствие, повышение уровня и качества жизни населения».

Первая стратегия ставила задачи для трех географических зон, названных Арктическим, Северным и Южным поясами развития. Новая декларирует кластерный путь развития, когда предлагается «сгруппировать предприятия, объединенные общей производственной цепочкой, на базе того или иного источника природных ресурсов». В число индустриальных кластеров вошли «лес, лесопереработка и лесохимия», «переработка алюминия», «драгоценные металлы», «цветные и редкоземельные металлы», «туризм», «сельское хозяйство и пищевая промышленность», «нефть и газ», «уголь».

Реализация стратегии рассчитана на три этапа. В 2023–2025 годах должны быть реализованы наиболее проработанные, находящиеся в высокой стадии готовности инвестиционные и инфраструктурные проекты, подготовлена проектно-сметная документация и найдены дополнительные источники финансирования для проектов второго и третьего этапов. 2026–2030 годы отведены на «обеспечение масштабных трансформаций социально-экономического развития СФО в связи с реализацией крупных инфраструктурных проектов». В 2031–2035 годах, как ожидается, экономика округа выйдет на более высокий уровень самодостаточности при снижении доли бюджетных инвестиций в проектах и повышении роли частного бизнеса.

Критика с мест

Принятая в таком виде стратегия вызвала неоднозначную реакцию в руководстве сибирских регионов и экспертном сообществе. «Идею стратегии, ее основные направления подготовили уже в ноябре 2022 года. Обсудили ее с губернаторами и полпредом, в том числе на заседании совета при полпреде Анатолии Серышеве в декабре. Он принял решение о создании рабочей группы под руководством кемеровского губернатора, председателя совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ „Сибирское соглашение“ (МАСС) Сергея Цивилева. Она должна была подготовить предложения в план реализации стратегии для максимального соответствия сибирским потребностям»,— рассказал председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников.

«Самый больной момент — то, что концепция была подготовлена в Минэкономразвития РФ без участия специалистов из Сибири. Мы пытались притормозить это дело, но, к сожалению, не получилось»,— признал на встрече со СМИ в начале 2023 года председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон, отметив, что глава Кузбасса и руководитель «стратегической» рабочей группы «весьма удручен».

Новосибирский губернатор Андрей Травников, который в конце 2020 года возглавил комиссию Госсовета по направлению «Наука», в эфире одного из телеканалов так описал свое впечатление от стратегии: «Такое ощущение, что судьба Сибири — копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень актуальная». Директор новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков в публикации в издании «Наука в Сибири» назвал стратегию «очень несовременным, очень неадекватным российским условиям» документом.

Путь согласований

Согласно постановлению №129-р, Минэкономразвития РФ предстояло в шестимесячный срок представить в правительство проект плана реализации стратегии. В МАСС было принято решение включиться в создание плана, аккумулировав предложения аппарата полпреда, руководителей регионов и ученых СО РАН. В ходе этой работы на первый план были выдвинуты проблемы демографии, поскольку при сокращении численности населения многие экономические проблемы решить просто невозможно. Губернаторы потребовали включить в план реализации научно-образовательное направление.

В июне, по словам председателя исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадия Гусельникова, собранный МАСС план реализации стратегии был одобрен губернаторами и полпредом и направлен вице-премьеру Виктории Абрамченко. Минэкономразвития РФ внесло свой план на рассмотрение руководителей регионов и сибирского полпреда, но он вызвал негативную оценку, потому что содержал в себе только мероприятия по достижению конкретных показателей инвестпроектов, которые министерство определило как обеспечивающие реализацию стратегии.

«Виктория Абрамченко провела согласительное совещание, где была поставлена задача пересмотреть подход к формированию плана, опираясь на предложения МАСС. Было создано 14 рабочих групп под руководством федеральных министерств по отраслевым направлениям стратегии под руководством министерств, чтобы доработать окончательный вариант плана»,— рассказал председатель исполкома МАСС. По оценке специалистов ассоциации, в финальный вариант плана реализации стратегии вошло примерно 75% предложений сибирских губернаторов.

Например, в план по кластеру «лес, лесопереработка и лесохимия» вошли 17 проектов с суммарным объемом инвестиций 415 млрд руб. Рабочей группой в Минэнерго РФ был подготовлен перечень мероприятий и проектов для кластеров «нефть и газ» и «уголь». Согласно документу, «Газпром» и ряд негазифицированных регионов в четвертом квартале этого года и третьем квартале 2024-го должны представить в министерство доклады, касающиеся перспектив строительства магистрального газопровода «Сила Сибири – 2». Крупнейшим проектом нефтегазовой отрасли в итоговом протоколе рабочей группы указано создание «нефтяной провинции» «Восток Ойл» на севере Красноярского края с инвестициями в 9,89 трлн руб. Добычу угля в СФО к 2030 году планируется увеличить до 375 млн т (в 2022 году — 325,5 млн т), в том числе за счет проекта освоения участка «Богатырь» в Новосибирской области стоимостью 287,4 млрд руб. и участка «Чексинский» в Кузбассе (142,1 млрд руб.).

В заключении Минобрнауки РФ ставится задача подготовки новой редакции комплексного плана развития Сибирского отделения РАН до 2035 года. Работа должна быть завершена в четвертом квартале 2024-го, как и ввод в эксплуатацию центра коллективного пользования СКИФ под Новосибирском. Вузовские кампусы в Новосибирске и Томске должны быть открыты в четвертом квартале 2027-го, а на 2030 год отнесена подача заявок на возведение кампусов в Иркутске, Кемерове и Горно-Алтайске.

Рабочая группа при Минтрансе РФ согласовала увеличение пропускной способности омского аэропорта Федоровка до 3 млн пассажиров в год, строительство объектов аэропортовой инфраструктуры в Кемерове, Новокузнецке, Горно-Алтайске и ряде других городов. К 2035 году поставлена задача развития автодорожной инфраструктуры транзитного коридора Москва–Казань–Новосибирск–Монголия–Китай. К 2025-му должно быть готово технико-экономическое обоснование создания трансграничного автомобильного коридора Красноярск–Абакан–Ак-Довурак–Ховд–Урумчи.

Рабочей группы при Минтруда РФ запланировано к 2024 году обеспечить занятостью 75% граждан, прошедших профессиональное обучение, а также снизить как минимум на 30% время трудоустройства сибиряков, обратившихся в службу занятости.

28 августа на совещании под председательством Виктории Абрамченко были приняты решения по остававшимся спорным пунктам. И план реализации стратегии будет направлен на утверждение в правительство. В СФО рассчитывают, что на этом работа над совершенствованием планов не закончится. «Сейчас мы видим, что в стратегии напрашивается завтрашний день. Нужно браться за реиндустриализацию, за план развития СО РАН. Стратегия и план — документы гибкие, и они будут корректироваться»,— считает Геннадий Гусельников.

Валерий Лавский