Главные новости за 8 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани из-за африканской чумы уничтожат более 12 тыс. свиней.

В Краснодаре в магазине, расположенном на улице Уральской, в пробах нашли продукцию и сырье с ДНК вируса африканской чумы свиней.

В деле о выселении семьи бойца СВО из квартиры в Краснодаре появился новый поворот. Выяснилось, второй стороной дела оказалась мать-одиночка, которая теперь лишилась единственного жилья.

Минздрав Кубани проверит больницу Сочи, в которой умерла девочка после купания в море. Врачи говорят, что в связи с поздним обращением ее состояние прогрессивно ухудшалось.

В Сочи начали проверку по факту инцидента с тонущим прогулочным катером «Легион», заполненным туристами.

16-летнюю спортсменку, члена сборной Краснодарского края, упавшую вместе с лошадью во время тренировки, в ближайшие дни выведут из искусственной комы.

В горах Краснодарского края 9 и 10 сентября ожидается первый снег. Значительное понижение температуры прогнозируется на всей территории региона.

Приют для бездомных животных в Краснодаре планируют построить к лету 2024 года. Подрядчиком строительства определена компания «КубаньЭнергоСтройРемонт».

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