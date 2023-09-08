В горах Кубани прогнозируют первый снег

В горах Краснодарского края 9 и 10 сентября ожидается первый снег. Как сообщают синоптики Краснодарского ЦГМС, значительное понижение температуры прогнозируется на всей территории региона.

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В субботу на Кубани ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах ожидается сильный дождь. Ветер составит 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, на Азовском побережье 12…17°; днем 19…24°.

В горах ночью будет 3…8°, днем 12…17°. На Черноморском побережье будет преимущественно без осадков. Ветер составит 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, днем 22…27°.

10 сентября по краю местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночью в высокогорье прогнозируется мокрый снег. Ветер составит 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 4…9°, на Азовском побережье 10…15°, днем 18...23°; в горах ночью 0…5°; днем 10…15°. На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер - 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 20…25°.

Татьяна Ручкина

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