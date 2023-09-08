На Кубани упавшую с лошадью спортсменку выведут из искусственной комы

16-летнюю спортсменку, члена сборной Краснодарского края, упавшую вместе с лошадью во время тренировки, в ближайшие дни выведут из искусственной комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по конному спорту Владимира Белецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Как я понимаю, угрозы для жизни уже нет. У человека черепно-мозговая травма, все случилось, когда спортсменка завершала тренировочную работу на шагу или рыси. Лошадь споткнулась, упала, поднялась, запуталась в поводьях и еще раз упала»,- отметил Владимир Белецкий.

Он подчеркнул, что переломов у подростка нет. Но она получила черепно-мозговую травму, из-за чего ее состояние остается стабильно тяжелым.

Спортсменка упала и потеряла сознание во время тренировки в конноспортивной школе в станице Старонижестеблиевской. Предварительно установлено, что девушку придавила лошадь. Девочку доставили в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы, тогда был угроза ее жизни. Прокуратура организовала проверку.

Татьяна Ручкина

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