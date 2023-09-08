На Кубани упавшую с лошадью спортсменку выведут из искусственной комы

16-летнюю спортсменку, члена сборной Краснодарского края, упавшую вместе с лошадью во время тренировки, в ближайшие дни выведут из искусственной комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России по конному спорту Владимира Белецкого.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Как я понимаю, угрозы для жизни уже нет. У человека черепно-мозговая травма, все случилось, когда спортсменка завершала тренировочную работу на шагу или рыси. Лошадь споткнулась, упала, поднялась, запуталась в поводьях и еще раз упала»,- отметил Владимир Белецкий.
Он подчеркнул, что переломов у подростка нет. Но она получила черепно-мозговую травму, из-за чего ее состояние остается стабильно тяжелым.
Спортсменка упала и потеряла сознание во время тренировки в конноспортивной школе в станице Старонижестеблиевской. Предварительно установлено, что девушку придавила лошадь. Девочку доставили в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы, тогда был угроза ее жизни. Прокуратура организовала проверку.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram