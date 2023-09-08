В деле о выселении семьи бойца СВО из квартиры в Краснодаре — новый поворот

В конце августа широкий общественный резонанс получила история о том, что семью погибшего участника спецоперации выселили из ипотечной квартиры в Краснодаре из-за нескольких просрочек по ипотеке. В ситуацию вмешалась Генеральная прокуратура РФ, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и пр. Сообщалось, что семья проживала в квартире, купленной в ипотеку с использованием средств маткапитала. Когда образовалась просрочка, квартиру продали с торгов по не вступившему в силу решению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

5 сентября Краснодарский краевой суд аннулировал решение суда первой инстанции и вернул семье погибшего на СВО бойца квартиру.

Как выяснилось, второй стороной дела оказалась мать-одиночка Анастасия Иванова (фамилия изменена по просьбе женщины), которая таким образом лишилась единственного жилья, купленного с использованием маткапитала. О новых подробностях дела «Ъ-Кубань» рассказал адвокат Иван Пажгин, защищающий интересы матери и ребенка.

По словам адвоката, в 2021 году свекровь 28-летней Анастасии Ивановой купила с торгов квартиру по совету знакомого юриста, который заверил, что это обычная практика. Через год девушка и ее гражданский супруг решили разойтись. Тогда мужчина договорился со своей матерью о выкупе квартиры для дочери. В итоге в апреле 2022 года Анастасия купила квартиру у бывшей свекрови, использовав маткапитал, на недостающую сумму отец ребенка взял ипотеку.

Однако в квартире, как утверждает адвокат, продолжали жить бывшие собственники — семья с двумя детьми, отец которых впоследствии погиб на СВО. При этом, по словам Ильи Пажгина, семья начала копить долги по ипотеке и коммуналке еще с 2016 года, сумма которых к 2019 году по 11 исполнительным производствам составила 520 тыс. руб. Адвокат утверждает, что семья будущего участника СВО затягивала суды жалобами, поэтому дела об их выселении и оспаривании торгов рассматривались почти два года. В июле 2021 года апелляционный суд подтвердил законность решения о продаже квартиры.

«Их задолженность к 2023 году уже достигла 640 тысяч, и даже несмотря на то, что отец семейства участвовал в СВО с октября 2022 года и получал денежные выплаты, они продолжали жить в квартире бесплатно, не платить за коммуналку и активно судиться»,— рассказал адвокат.

Пока длились суды по выселению и торгам, управляющая компания подала в суд на Анастасию Иванову из-за долгов по коммуналке. В итоге приставы арестовали все ее счета и списали детское пособие в счет задолженности.

После того как бывший собственник квартиры погиб на СВО, 25 августа 2023 года его супруга подала заявление о пересмотре решения суда от 16 октября 2020 года. Спустя неделю суд рассмотрел дело и отменил это решение. По мнению адвоката Анастасии Ивановой, суд превысил свои полномочия, поскольку решение было оставлено в силе апелляционной инстанцией.

В итоге женщина с дочерью остались без квартиры, которая была куплена на законных основаниях в ипотеку и с использованием маткапитала. Кроме того, с нее требуют долги за коммуналку, накопленные прежними жильцами.

«Для решения ситуации в самое ближайшее время будут поданы кассационная жалоба в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, жалобы в Генпрокуратуру РФ, Уполномоченному по правам человека, а также на действия суда в Квалификационную коллегию судей и в Верховный суд Российской Федерации»,— сообщил «Ъ-Кубань» Иван Пажгин.

Татьяна Ручкина

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