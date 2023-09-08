В Сочи начали проверку из-за тонущего катера с туристами

В Сочи начали проверку по факту инцидента с тонущим прогулочным катером «Легион», заполненным туристами. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия разлива нефтепродуктов не произошло. Катер отбуксировали на ремонт. Пострадавших при инциденте нет.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Вечером 7 сентября в соцсетях распространилось видео с кадрами бедствия, произошедшего в районе морпорта города. На кадрах видно, как судно заполняется водой, при этом экипаж пытается ее вычерпать.

Анастасия Донскова

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