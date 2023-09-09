FIFA выдала агентурные сведения

Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала традиционный отчет, в котором зафиксированы ключевые параметры переходов футболистов в 2023 году. Наиболее примечательным моментом в документе является тот, что касается вознаграждений, полученных футбольными агентами. Их объем приближается к $1 млрд и до января, вероятно, знаковую планку превысит. FIFA уже давно пытается ужесточить политику в отношении агентов. С 1 октября в полной мере вступают в силу положения ее реформы, цель которой — ограничить агентские комиссионные. За последние десять лет их размер вырос почти вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неймар

Фото: Ahmed Yosri , Reuters Неймар

Фото: Ahmed Yosri , Reuters

Международная федерация футбола обнародовала ежегодный отчет International Transfer Snapshot, описывающий значимые индикаторы международного трансферного рынка. Упор делается именно на международные переходы, сделки внутри одного чемпионата не учитываются. По подсчетам FIFA, в период с 1 июня по 1 сентября суммарная стоимость международных трансферов составила $7,36 млрд, что сразу на 47,2% больше, чем год назад. Отмечается также резкий рост расходов на покупку игроков клубами Азиатской конфедерации футбола (AFC). Речь идет прежде всего о командах из Саудовской Аравии. Благодаря тому, что они потратили более $870 млн, суммарные расходы команд из AFC превысили за отчетный период $1 млрд. Это первый случай в истории, когда какая-то конфедерация помимо Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) заняла в расходной ведомости долю более 10% (у AFС она составила 14%).

Однако наиболее примечательная часть отчета FIFA касается не собственно роста стоимости трансферов футболистов, а доходов, которые извлекают от сделок агенты игроков и клубов. По оценке FIFA, комиссионные агентов только за летнее трансферное окно составили $696,6 млн, что «составляет почти 10% от всех затрат на трансферы». С начала года агентские вознаграждения достигли уже $865 млн, а за почти четыре месяца, оставшиеся до его завершения, вполне могут перекрыть и рубеж в $1 млрд. В FIFA отметили, что до такого уровня агентские комиссионные не поднимались никогда в истории, а рекорд, установленный в прошлом году, был превышен сразу на 38,8%. Поскольку данные, приведенные FIFA, не учитывают внутренние трансферы, можно смело утверждать, что общий объем средств, полученных агентами, на самом деле уже давно перекрыл отметку в $1 млрд за год.

Федерация давно озаботилась деятельностью агентов, природный интерес которых заключается в том, чтобы как можно чаще продавать игроков. Не исключено, что рекордные показатели 2023 года надолго останутся недосягаемыми. С 1 октября в полной мере вступают в силу новые правила, регламентирующие размер агентских комиссионных. Ранее они не были ограничены никак. Теперь же, если годовая зарплата футболиста не превышает $200 тыс., то ежегодное агентское вознаграждение не может быть больше 5% от этой суммы. Если доходы игрока выше $200 тыс., то размер комиссии уменьшается до 3%. Новый регламент также ограничивает практику двойного, а то и тройного представительства (случаи, когда один агент представлял и оба договаривающихся клуба, и самого футболиста). Исключение сделано только для команды, покупающей футболиста. В этом случае один агент может представлять и клуб-покупатель, и игрока. Агентское вознаграждение в такой ситуации не может превышать 10% дохода игрока, если он не зашкаливает за $200 тыс. в год, и 6% — при доходе более $200 тыс. А в наиболее выгодном положении оказываются агенты, представляющие клуб-продавец. Они могут получить до 10% от трансферной стоимости игрока.

Не менее любопытным пунктом реформы является требование обеспечения прозрачности сделок. Так, расчеты должны идти через клиринговую палату FIFA. Ее работа призвана сделать трансферный рынок более прозрачным, а также гарантировать клубам получение причитающихся им платежей за воспитание футболистов (обычно в роли «воспитателей» выступают небольшие клубы). По правилам, им должны отчислять 5% при трансфере футболиста (деньги получают все команды, за которые он выступал с 12 до 23 лет, а их доли зависят от срока, который игрок провел у них).

Добавим, что нововведение FIFA вызвало резкое недовольство агентов. Ассоциация профессиональных футбольных агентов (PROFAA), базирующаяся в Цюрихе, даже обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием остановить реформу. Основной аргумент сводился к тому, что новые правила разрушат агентский рынок, вынудив уйти с него мелких и средних игроков и отдав его в руки «китов». CAS, однако, доводы истцов отклонил.

Александр Петров