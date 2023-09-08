Первый частный технопарк появился в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие первого в городе и стране частного технопарка «Корпорация "ИнФинТех"». Он появился в деловом квартале на улице Красного Текстильщика и объединил петербургские компании, работающие в области IT и финансовых технологий.

Как сообщила гендиректор технопарка Мария Михайлова, член Экспертного совета комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству, основатель «Русского делового общества» и директор крупной IT-компании RC Group Мария Михайлова, в кластер вошли 12 фирм, в обработке еще более 10 заявок на вступление. «До конца года кластер может объединить около 50 участников»,— уточнила госпожа Михайлова.

Предполагается, что технопарк «Корпорация "ИнФинТех"» станет местом, где стартапы и предприниматели смогут работать над созданием отечественного софта и интегрировать цифровые решения в экономику. В дальнейшем в стенах центра будут также стажироваться студенты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пушкинском районе Петербурга на территории будущего города-спутника Южный состоялась торжественная церемония закладки первого камня инновационного центра ИТМО Хайпарк.

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