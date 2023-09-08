Гостиница «Украина» в Крыму сменила название

Гостиницу «Украина» в Крыму переименовали в «Симферополь Гранд отель». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу отеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал отеля «Симферополь Гранд отель» Фото: портал отеля «Симферополь Гранд отель»

Официально наименование средства размещения сменили 28 августа. Представители гостиницы отметили, что смена названия не связана с политической обстановкой. Она произошла в связи с ребрендингом объекта.

«Разработка нового сайта отеля еще не закончена, но продолжает работу и привычный сайт»,— отмечает издание.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что в регионе не ведут работу по переименованию объектов, созданных в советский период. Смена названия отеля, по мнению господина Форманчука, вызвана бизнес-интересами собственника.

Четырехэтажное здание отеля на 260 номеров на улице Александра Невского в Симферополе было построено в 1955 году по проекту архитектора Бориса Кондрацкого. В настоящее время отель включает 128 номеров евро-стандарта, конференц-зал, гостевую парковку, хамам и сауну.

Анастасия Донскова

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