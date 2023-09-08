ФСБ переплатила за Vega

Как стало известно “Ъ”, в рамках уголовного дела о хищении 153 млн руб. у ФСБ России был арестован главный связист департамента береговой охраны погранслужбы Дмитрий Кафанов. По версии следствия, офицер закупал для своего ведомства китайские планшеты, обеспечивающие связь и навигацию на кораблях. При этом приборы декларировались как новейшие отечественные разработки.

235-й гарнизонный военный суд (ГВС) в Москве по ходатайству следователя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР взял под стражу капитана 1-го ранга Кафанова. Ранее в СИЗО был отправлен еще один офицер (имя не разглашается), возглавлявший военное представительство, отвечающее за поставки оборудования для береговой охраны.

По версии обвинения, оставаясь на свободе, фигуранты дела об особо крупном групповом мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обязательно попытаются скрыться или оказать давление на свидетелей или согласовать свои действия с еще не установленными участниками аферы. Интересно, что, как пояснил следователь, большая часть бухгалтерской отчетности, подтверждающей совершенные хищения, уже была «утеряна или уничтожена». Наконец отмечалось, что, оставшись на свободе, фигуранты, по версии следствия, могут и просто сбежать за границу, как это уже пытался сделать их вероятный подельник-коммерсант.

Председательствующий в обоих процессах судья счел доводы представителя ГВСУ убедительными, арестовав фигурантов.

Рассказывая суду о побеге фигуранта, следователь, вероятно, имел в виду еще одного предполагаемого участника хищений Максима Нечаева. Вопросы к нему у военных следователей появились еще в апреле этого года, однако господин Нечаев тогда скрылся и даже попал в федеральный розыск. Поймать его удалось только в июле с помощью полицейских, задержавших бизнесмена в его московской квартире. Задержанный тогда пытался объяснить следователю, что из страны он выезжал для срочного лечения своего сына, однако в ГВСУ и 235-м ГВС ему не поверили. Сразу после поимки беглец был обвинен в мошенничестве и взят под стражу.

Попав в СИЗО, Максим Нечаев признал вину и дал показания на своих вероятных подельников, попросив взамен оформить ему так называемую явку с повинной. Он признал, что стал одним из создателей преступной группы расхитителей, вовлек в нее других коммерсантов, а затем уже вместе с ними завышал стоимость поставляемого ФСБ оборудования и обналичивал полученные от реализации госконтрактов средства. Благодаря его показаниям сотрудникам ГВСУ удалось разобраться в деталях предполагаемой аферы и выявить всех ее возможных участников.

Отметим, что уголовное дело о масштабных хищениях в береговой охране было возбуждено ГВСУ СКР еще четыре года назад. Тогда же первые подозрения пали на главного связиста береговой охраны и военного представителя. По версии следствия, с 2014 по 2019 год они контролировали поставки морским пограничникам персональных планшетов Vega в рамках госконтрактов, заключенных управлением материально-технического обеспечения ФСБ РФ с коммерсантами. Следствие уже тогда предполагало, что за мобильные устройства, позволяющие владельцу вести радиосвязь, отслеживать координаты судна через спутники Glonass, а также вести наблюдение за плывучими объектами поблизости, ФСБ существенно переплачивала. Однако подозреваемые свою вину не признавали. Согласно их пояснениям, гаджеты производились в ООО «НПП "Муромский радиоприбор"», поставлялись через его официального дилера, московское ООО «Радио-Навигатор», поэтому и цена планшетов соответствовала уровню стоимости «новейшей отечественной разработки». Не дали показаний против хозяйственников ФСБ и сотрудничавшие с ними коммерсанты, поэтому начатое расследование затянулось.

Получив показания бизнесмена Нечаева, военные следователи назначили экспертизу планшетов Vega и по ее результатам пришли к выводу о том, что ФСБ с подачи связиста и полпреда все это время приобретала продукцию, «не соответствующую условиям госконтракта», да еще и по завышенным ценам. Поставщики, как оказалось, просто закупали начинку планшетов в Китае и укладывали ее в корпус с логотипом российского завода. Нанесенный обвиняемыми ущерб спецслужбе ГВСУ СКР оценило в 153 млн руб. С учетом этих обстоятельств определился и круг обвиняемых. Помимо двух офицеров ФСБ в него вошли генеральные директора обоих задействованных в госконтрактах ООО, а также бенефициары обществ, не занимавшие в них официальных должностей, но принимавшие, по версии следствия, все сомнительные решения, касающиеся поставок планшетов береговой охране. В числе последних оказался и раскаявшийся Максим Нечаев. Несмотря на явку с повинной, три дня назад 235-й ГВС продлил ему арест до 17 октября.

Остаются в изоляторах и оба представителя ФСБ. Поясняя суду необходимость продления их арестов, следователь отметил, что сейчас фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям. По словам представителя ГВСУ, не исключено, что в окончательном варианте обвинения офицерам появится и ст. 290 УК РФ, предполагающая ответственность за получение взяток.

Сергей Машкин