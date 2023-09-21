О, день сурка

Пока в мире идут очередные недели моды весна-лето 2024, «Коммерсантъ. Стиль» анализирует текущие коллекции осени и тоскует по временам, когда мы ждали каждого нового показа с замиранием сердца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламная кампания Stella McCartney

Фото: Harley Weir / Stella McCartney Рекламная кампания Stella McCartney

Фото: Harley Weir / Stella McCartney

Когда статья уже была практически дописана, пришли грустные вести — в возрасте 97 лет скончался Марк Боан, дизайнер, который без малого 30 лет возглавлял дом Dior (с 1960-го по 1989-й). Вот кто действительно знал толк в элегантности, не эпатировал, а одевал женщин. И мужчин, кстати, тоже, ведь именно при Боане была запущена мужская линия одежды и обуви. Но был бы господин Боан столь же востребован и успешен сегодня, во времена клипового мышления, тик-токов, самозванцев и инфоцыган от моды, где новые (порой бессмысленные) бренды появляются, как грибы, а маркетинговые стратегии превратились в один сплошной Диснейленд? Внимание рассеивается, а удивлять становится все сложнее. Интерес пропал даже к бесконечным отменам звезд — уже никто не помнит про обвинения Balenciaga в пропаганде педофилии, СМИ вновь пишут о скандалисте Канье Уэсте, и сама новая этика оказалась таким же преходящим трендом, как когда-то джинсы, заправленные в сапоги.

Спасибо, следующий!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соломенная шляпа, XIX век, экспонат выставки Fashion Folklore, посвященной диалогу между традиционным костюмом, ремесленными традициями и высокой модой. Выставка открыта до 6 ноября в Музее истории цивилизаций Средиземноморья в Марселе, Франция

Фото: © Mucem / Marianne Kuhn Соломенная шляпа, XIX век, экспонат выставки Fashion Folklore, посвященной диалогу между традиционным костюмом, ремесленными традициями и высокой модой. Выставка открыта до 6 ноября в Музее истории цивилизаций Средиземноморья в Марселе, Франция

Фото: © Mucem / Marianne Kuhn

Последние годы при просмотре показов не выходит из головы одна и та же мысль: все это мы уже видели. Стилисты и обозреватели моды сходятся во мнении: из моды ушли магия и тайна. По-настоящему интересных коллекций и новых лиц либо мало, либо они так быстро задвигаются очередным «инфоповодом», что мы просто не успеваем хорошенько их запомнить и переварить. Модели 1990-х, которых разве что ленивый не пригласил пройтись по подиуму,— впечатляющий пример того, что мы потеряли. Все помнят Наоми, Линду, Кристи, Синди, Клаудию (даже фамилии не нужны), но кого мы знаем из молодых девочек поколения 2020-х? И ведь интересных лиц меньше не стало, просто когда на ленте едет 100 десертов по кругу, пробовать и запоминать их уже не обязательно. Спасибо, следующий! Оттого цена и вес новых талантов как будто бы ниже и меньше, чем даже десять лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ann Demeulemeester, осень—зима 2023/24

Фото: Courtesy of Ann Demeulemeester Ann Demeulemeester, осень—зима 2023/24

Фото: Courtesy of Ann Demeulemeester

И хотя все делают вид, что очень ждут дебютных коллекций новых директоров, на самом деле это просто имитация интереса. В сезоне осень-зима мы наблюдали за дебютом Людовика де Сен-Сернена в Ann Demeulemeester (кстати, его топы-перья можно считать ключевой вещью сезона) и Дэниелом Ли в Burberry. На показах весна-лето 2024 все уже пищат от Питера До в Helmut Lang, а на момент сдачи номера в печать ждут показательных выступлений Сабато де Сарно в Gucci и Питера Хокингса в Tom Ford. Но текучка такая сумасшедшая (например, Людовика де Сен-Сернена уже уволили), что имя можно не запоминать. Клиенты и раньше-то не всегда знали, кто делает коллекции, а сейчас и подавно перестали брать в голову такие мелочи.

Чем богаты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Rick Owens, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Rick Owens Prada, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Prada Miu Miu, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Miu Miu Следующая фотография 1 / 3 Rick Owens, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Rick Owens Prada, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Prada Miu Miu, осень—зима 2023/24 Фото: Courtesy of Miu Miu

И все же, несмотря на эти грустные наблюдения, сезон осень-зима 2023/2024 нельзя назвать провальным. Были и сильные показы (например Prada с прекрасными белыми юбками, сшитыми будто бы из бумаги), и очень яркие рекламные кампании (модели с лошадьми Stella McCartney однозначно венчают хит-парад), и незабываемые детали (туфли с открытым носом и трусы со стразами Miu Miu, надетые поверх колготок, уже замечены на улицах городов мира). Хороши были и шлейфы в современной интерпретации. Лучшие образчики у Rick Owens, Valentino, Givenchy, а Энтони Вакарелло для Saint Laurent «хвосты» пришил к шелковым блузкам. И металлик, как у Proenza Schouler и Blumarine, выбился в лидеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вечернее платье Мадам Гре, 1963 год, выставка в Фонде Аззедина Алайя в Париже, открылась 11 сентября Фото: Colin Gray / SCAD FASH Museum Proenza Schouler, осень 2023 Фото: Courtesy of Proenza Schouler Saint Laurent, осень 2023 Фото: Peter White / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Вечернее платье Мадам Гре, 1963 год, выставка в Фонде Аззедина Алайя в Париже, открылась 11 сентября Фото: Colin Gray / SCAD FASH Museum Proenza Schouler, осень 2023 Фото: Courtesy of Proenza Schouler Saint Laurent, осень 2023 Фото: Peter White / Getty Images

А сколько прекрасных модных выставок открылось за последние месяцы — особенно хороша экспозиция в Пале Гальера, посвященная Аззедину Алайя и Мадам Гре. (У Алайя в доме хранилась частная коллекция на 20 тыс. предметов, в том числе очень много платьев авторства Мадам Гре. Дизайнер распарывал многие из них, чтобы изучить конструкции.) Куратор выставки Оливье Сайяр и его команда провели немало месяцев, разбирая коллекцию. Кстати, вот еще интересный симптом. Даже авторы влиятельных (не путать с большими) Telegram-каналов архивные фотографии выкладывают чаще, чем новые коллекции. Почему? Да потому что в архивах есть магия.

Тссс, роскошь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран The Row, осень—зима 2023/24

Фото: Courtesy of The Row The Row, осень—зима 2023/24

Фото: Courtesy of The Row

Завершая беседы о модной халтуре, нельзя не упомянуть главную тенденцию сезона — quiet luxury (она же «тихая роскошь»), от которой не спрятаться, не скрыться. Особенно трогательно, когда блогеры (не будем называть имен) выкладывают свои наряды, как они пишут, «в стиле old money», а по факту получаются образы нуворишей из сериалов «Династия» или «Даллас». Если уж есть желание выглядеть как представитель старинной фамилии, который в будущем унаследует шестисотлетний замок, то лучше одеваться в вещи из коллекций The Row, Max Mara, Loro Piana, Brunello Cucinelli и, допустим, Toteme. Кстати, взамен утомившего «quiet luxury» когда-то давно Марина Прохорова, журналист Ъ, использовала прекрасное словосочетание «недешевая простота» из набоковской «Защиты Лужина». Вот за этой простотой, похоже, и гонятся все бренды последние месяцы. Магия денег, пожалуй, единственная за годы никуда не делась. И вряд ли куда-то собирается.

Натела Поцхверия