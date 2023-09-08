«Сургутнефтегаз» встал на Караул

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск ПАО «Сургутнефтегаз» к нганасанской общине об изъятии у нее 41,5 га в таймырском селе Караул с компенсацией в 1 млн руб. Участки необходимы компании для разработки месторождения по лицензии, полученной в 2018 году. Представители коренного малочисленного народа требовали соразмерной убыткам компенсации и посчитали решение суда «геноцидом исчезающих народов». Ответчики намерены оспорить его в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Ткачук, Коммерсантъ

В Красноярском крае арбитражный суд завершил рассмотрение дела по иску «Сургутнефтегаза» к семейной (родовой) общине нганасан «Ня танса» («Нганасанская семья»). Производство по нему было возбуждено в апреле прошлого года. В иске нефтегазовая компания требовала изъять у общины для государственных нужд Российской Федерации «в целях осуществления пользования недрами» два участка общей площадью 41,5 га. Они расположены в устье реки Куба в границах села Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Нганасаны считаются самым северным народом Евразии. Они проживают на востоке Таймыра. Перепись 2021 года насчитала менее 700 нганасан. Входят в число коренных малочисленных народов Севера. Традиционными занятиями нганасан являются охота, домашнее оленеводство и рыболовство.

Два участка, о которых идет речь в деле, были выделены из более крупного площадью 67,4 тыс. га. Его община получила в 2014 году в аренду на 49 лет по договору с районным управлением имущественных отношений. В 2021 году департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Роснедр издал приказ о выделении из него двух земельных участков в 41,5 га и изъятии их «в связи с осуществлением недропользования в соответствии с лицензией на пользование недрами, предоставленной ПАО „Сургутнефтегаз“, КРР 03096 HP». По данным Роснедр, лицензия была выдана в 2018 году со сроком действия по 2036 год для разведки и добычи углеводородного сырья на Агапском участке недр. «Сургутнефтегазу» этим приказом было поручено провести переговоры с правообладателем об условиях изъятия.

Земельные участки расположены на расстоянии 120–150 км от населенного пункта. Согласно выводам экспертов, которые проводили оценку, «улучшений земельных участков не имеется, участки свободны от зданий, сооружений и потенциально могут использоваться в качестве пастбищ для выпаса оленей, доходы и расходы по прошлым и будущим периодам от использования участков у общины отсутствуют».

Сам факт изъятия «Ня танса» не оспаривала. Но, по мнению общины, указанная в иске сумма возмещения является несоразмерной тем негативным последствиям, которые принесет изъятие участков традиционной хозяйственной деятельности нганасан. Согласно материалам дела, первоначально эксперты оценили объем возмещения в 105 тыс. руб. В дальнейшем эта сумма возросла до 1 млн руб. Размер убытков, отмечалось в отзыве на иск, был определен без учета методики, которая является приложением к региональному закону «Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского края».

Решение суда

В результате красноярский арбитражный суд удовлетворил иск «Сургутнефтегаза». «Участки будут использоваться компанией в точном соответствии с лицензионным соглашением»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в компании.

«Это геноцид исчезающих народов — нганасан и энцев, обоих моих древних родов. Как можно быть ответчиком на своей собственной земле?» — прокомментировала „Ъ-Сибирь“ итог судебного разбирательства руководитель «Ня танса» Валерия Болгова. В администрации Таймыра (муниципальное управление имущественных отношений было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица) не стали оценивать решение суда.

Решение красноярского арбитражного суда может быть обжаловано в Третьем арбитражном апелляционном суде. По словам госпожи Болговой, «Ня танса» этой возможностью воспользуется.

Валерий Лавский