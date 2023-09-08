Нотариусам заверили штрафы

Экс-президент Нотариальной палаты Башкирии Роза Евстафьева и трое ее подчиненных признаны виновными в злоупотреблении полномочиями при проведении конкурса на должность нотариуса в 2021 году. Как установил Кировский райсуд Уфы, на экзамене они обеспечили победу сыну Розы Евстафьевой. Все четверо фигурантов уголовного дела признали свою вину. Им были назначены штрафы с лишением права заниматься своей деятельностью на один год. Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью наказания. Защита обвиняемых недовольна запретом на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нотариусам из Башкирии запретили работать по профессии в течение года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Нотариусам из Башкирии запретили работать по профессии в течение года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-президенту Нотариальной палаты Башкирии Розе Евстафьевой, нотариусам нотариального округа Уфы Галине Петкевич и Резиде Габдуллиной, а также нотариусу нотариального округа Белебеевского района и Белебея Нине Степановой. Они признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

Суд установил, что в сентябре 2021 года в ходе конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в нотариальном округе Благовещенского района и Благовещенска трое нотариусов—члены конкурсной комиссии, которые являются фигурантами уголовного дела, по просьбе своего руководителя Розы Евстафьевой обеспечили победу ее сыну Артему Евстафьеву. Всего в конкурсной комиссии состояли пятеро членов, включая руководителя Нотариальной палаты, но двое из них, в том числе Роза Евстафьева, заявили самоотвод в связи с конфликтом интересов.

Как сообщало управление ФСБ по Башкирии, Артему Евстафьеву на экзамене было оказано необоснованное преимущество перед другими кандидатами — всего в трехэтапном конкурсе участвовал 21 конкурсант. Сыну президента палаты были выставлены максимальные баллы, несмотря на ошибки, допущенные на письменном экзамене. В ходе собеседования на знание норм законодательства ему задавали заранее обсужденные вопросы, поясняли в УФСБ.

На сайте Нотариальной палаты сообщалось, что Артем Евстафьев (получил лицензию нотариуса в 2017 году) набрал 79 итоговых баллов, его ближайший конкурент — действующий нотариус нотариального округа Абзелиловского района Мурат Хасаншин — 77 баллов.

Уголовно дело было возбуждено следственным отделом УФСБ в апреле 2022 года по материалам оперативно-розыскных мероприятий. Пытаясь освободить свою мать и ее коллег от уголовной ответственности, Артем Евстафьев попытался дать взятку через посредника должностному лицу УФСБ. Для этого он обратился к своему знакомому Зиряку Гилемьянову, который согласился помочь за 3,5 млн руб., сообщив, что его знакомые работают в «Центре из трех букв». Чтобы собрать деньги, Артем Евстафьев предложил матери продать квартиру, сказав, что якобы хочет купить автомобиль и оплатить налоги. После продажи квартиры деньги были переданы Зиряку Гилемьянову. Розе Евстафьевой о взятке известно не было, говорится в материалах дела.

В октябре 2022 года Кировский райсуд Уфы признал Зиряка Гилемьянова виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и назначил ему семь лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. В январе Верховный суд Башкирии прекратил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор в связи с ее отзывом. Кто именно подавал жалобу — осужденный или гособвинение — в карточке дела не поясняется.

В ходе расследования уголовного дела Артем Евстафьев сложил полномочия нотариуса, а его мать была отстранена от занимаемой должности. В сентябре прошлого года на внеочередном заседании собрания новым президентом Нотариальной палаты была избрана Ирина Сухова. В мае текущего года в новом конкурсе на вакантную должность нотариуса в Благовещенском округе победила Раиса Шаймуратова.

Все четверо фигурантов уголовного дела признали свою вину. Гособвинение запрашивало для Розы Евстафьевой два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении, остальным — по два года в колонии-поселении, а также всем четверым — трехлетний запрет на деятельность.

Защита обвиняемых просила о прекращении уголовного дела с применением штрафа.

Суд назначил бывшему президенту палаты 180 тыс. руб. штрафа, троим нотариусам — по 150 тыс. руб. Кроме того, они на год лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях.

В пресс-службе республиканской прокуратуры вчера сообщили, что не удовлетворены приговором и намерены его обжаловать в связи с мягкостью назначенного наказания.

Адвокаты обвиняемых также не согласны с приговором в части лишения права работать нотариусами. «Эти люди проработали более 30 лет, имеют награды, являются заслуженными нотариусами. Ранее не привлекались к ответственности, в отношении них нет никаких должностных преступлений в части выполнения прямых обязанностей. Члены комиссии — это совершенно другая роль, не относящаяся к должностным обязанностям. Лишение на год права заниматься своей профессиональной деятельностью людей в таком возрасте чревато для них негативными последствиями»,— прокомментировала «Ъ-Уфа» адвокат Нины Степановой Людмила Варенцова.

Влада Шипилова