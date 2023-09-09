Крепкое наукопожатие

Самая чувствительная сеть радиотелескопов (EVN), принцип работы которой основан на интерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ), была создана в 1980 году консорциумом из пяти крупнейших радиоастрономических институтов Европы. Изначально в нее вошли 12 аппаратов, расположенных в восьми западноевропейских странах, а позже к ним присоединились телескопы в Китае, Пуэрто-Рико и ЮАР.

В 2009 году в состав сети в качестве постоянных участников были включены три российские обсерватории — «Светлое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Бадары» (Бурятия). В 2014 году EVN пополнилась тремя корейскими телескопами, а в 2016-м — латвийским.

На данный момент сеть состоит из 22 обсерваторий, способных проводить уникальные исследования космических радиоисточников, поскольку разбросанные по всему миру телескопы имитируют один огромный. Наблюдения EVN помогают изучению быстрых радиовсплесков, гравитационного линзирования и сверхмассивных черных дыр. С российской стороны полноправным членом организации выступает Институт прикладной астрономии РАН.