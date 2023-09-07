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Коммерсантъ FM
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«Известия»: правительство рассматривает введение маркировки вредной еды

Правительство рассматривает введение маркировки для продуктов питания в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на поручения вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам июньского заседания Совета по правительству.

Как пишет газета, особое обозначение на лицевой стороне упаковки товара планируется ввести в том случае, если содержание калорий и вредных веществ в продукте превышает допустимую норму.

Учитывая рекомендации ВОЗ, Минздрав России может отнести к вредным продуктам сладкие газировки, соленья, копчености, продукты с высоким содержанием трансжиров (выпечка, сладкое, жареная и приготовленная во фритюре еда), а также некоторые мясные товары (сосиски, бекон, ветчина).

Правительство также рассматривает вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний. На данный момент в него входят такие болезни, как ВИЧ, онкология, сахарный диабет, туберкулез и другие.

В 2018 году Роспотребнадзор выступал с предложением ввести добровольную маркировку вредных продуктов. Однако, по словам зампреда Общественного совета при ведомстве Олега Павлова, предприниматели не приняли в эксперименте массового участия и отказывались от маркировки, чтобы не отпугнуть покупателей.

С 1 июля в России введен акциз на газированные и сладкие напитки. Действует он так же, как налог на алкоголь, сигареты или бензин: производители обязаны самостоятельно выплатить его государству. В случае с газировками это 7 руб. за каждый литр продукции. Из-за введения этого налога некоторые компании были вынуждены сократить инвестиции и отказаться от новых проектов.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Акциз взболтал "Черноголовку"».

Петр Бузлаев

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