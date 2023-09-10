10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 700 тыс. человек в мире погибают в результате суицида. Таким образом, каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство. В начале 2000-х этот показатель был еще выше — 800 тыс., или 1 самоубийство на каждые 40 секунд. При этом на каждый завершенный суицид приходится еще больше неудавшихся попыток. Мужская смертность от суицида в среднем по миру более чем вдвое превышает женскую.

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По последним данным (на 2019 год), свыше трех четвертей всех самоубийств в количественном выражении приходится на страны со средним и низким уровнем доходов, в которых живет большая часть населения Земли. Однако в пересчете на 100 тыс. населения уровень смертности выше всего в странах с высокими доходами. Мужская смертность там обгоняет женскую в три раза.

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Как свидетельствуют данные ВОЗ, самоубийства ежегодно уносят больше жизней, чем убийства или военные действия. В последние годы они обогнали по уровню смертности ВИЧ / СПИД, рак груди и малярию. Суицид входит в топ-5 причин смерти среди молодежи (15–29 лет), уступая лишь ДТП, туберкулезу и межличностному насилию.

По данным ВОЗ, в топ-3 стран по уровню смертности от самоубийств входят Лесото, Гайана и Эсватини. Лидером среди развитых экономик по этому показателю является Южная Корея. О масштабе проблемы в стране свидетельствует тот факт, что среди добровольно расставшихся с жизнью есть и знаменитости — корейские актеры, K-Pop звезды и даже бывший президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стандартизованный по возрасту показатель смертности позволяет корректно сравнивать популяции с различной возрастной структурой

Стандартизованный по возрасту показатель смертности позволяет корректно сравнивать популяции с различной возрастной структурой



Входит в число лидеров по смертности от самоубийств и Россия (более 20 случаев на 100 тыс. населения, данные ВОЗ). При этом мужчины в РФ сводят счеты с жизнью в пять раз чаще, чем женщины. В топ неблагополучных регионов в последние годы попадает Алтай, Тыва, Бурятия, Забайкальский край. Низкие показатели смертности в республиках Северного Кавказа.

Есть множество исследований, посвященных страновым различиям в уровне смертности от самоубийств. Как показала недавняя работа группы ученых под эгидой НИУ ВШЭ, свою роль в распространенности суицидов играют разные факторы — от особенностей местной культуры до распространенности алкоголизма и тяжелого климата.