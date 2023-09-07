Китайский экспорт падает четвертый месяц подряд

По итогам августа экспорт из КНР сократился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало уже четвертым подряд месяцем снижения. Импорт в Китай в августе также сократился — на 7,3%. Таким образом, негативная динамика импорта, установившаяся еще в начале года, продолжает сохраняться — начиная с января импорт в годовом исчислении еще ни разу не показывал роста.

Причиной снижения как экспорта, так и импорта экономисты видят сокращение спроса на китайские товары в мире, а также замедление китайской экономики и потребительского спроса, что вызывает снижение спроса на сырье и товары из-за рубежа.

Впрочем, некоторые эксперты увидели в августовских данных повод для оптимизма, поскольку они оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters: снижение экспорта ожидалось на уровне 9,2%, а импорта — 9%. «В целом вышедшие данные говорят о том, что негативные факторы остаются, несмотря на небольшое улучшение,— цитирует телеканал CNBC главного экономиста компании Guotai Junan International Хао Чжу.— Судить о том, достигли показатели торговли дна или еще нет, можно будет по ряду факторов, таких как ситуация на рынке недвижимости, цены на нефть и курс юаня по отношению к доллару».

Евгений Хвостик