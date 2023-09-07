При падении БПЛА в подмосковном Раменском выбило окна в пяти квартирах

Глава Раменского городского округа Подмосковья Николай Ханин сообщил, что при падении беспилотника сегодня ночью выбило окна в пяти квартирах верхних этажей многоквартирного дома. Повреждения получили четыре автомобиля. Никто не пострадал.

Беспилотник упал в 3:40. Повреждения получили квартиры в доме на Десантной улице. Поврежденный дом на фотографии, опубликованной Николаем Хрениным, похож на 22-этажный дом по адресу улица Десантная, 17. В 800 м от дома находится станция «Фабричная» МЦД-3. Кроме того, власти осматривают на предмет повреждений дома по улице Лучистой.

Прошлой ночью шесть беспилотников сбили в трех российских регионах. Два — в Ростове-на-Дону. Один из них упал в центре города, повреждения получили три дома. Их жителей переселят на время.

Еще три беспилотника упали в Брянской области. Обломки одного их них повредили остекление железнодорожного вокзала Брянск I и привокзальную площадь. Из-за дронов ограничения на полеты вводили аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский.

Анастасия Ларина