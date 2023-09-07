Главреда «Нового фокуса» приговорили к 5,5 годам колонии за фейки об армии

Главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев приговорен Абаканским государственным судом Хакасии к 5,5 года колонии по статье о фейках о ВС РФ. Утверждается, что он размещал ложные сведения о погибших во время военной операции сотрудниках Росгвардии.

Приговор вынесли по статье п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях ВС РФ) «с учетом смягчающих наказание обстоятельств». По статье о фейках про армию «с использованием служебного положения» ему грозило до 10 лет лишения свободы. Его также лишили права заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Основанием для дела стал материал про отказ 11 хакасских ОМОНовцев воевать на Украине. В ходе прений Михаил Афанасьев говорил, что «единственным мотивом публикации было привлечь внимание к застарелым проблемам внутри хакасского ОМОНа». Главреда «Нового фокуса» арестовали через девять дней после выхода этого материала — 13 апреля 2022 года.

Суд посчитал недостоверной опубликованную информацию о погибших и раненых сотрудниках Росгвардии, их заработной плате и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководства ведомства. Михаил Афанасьев не признал вину и заявил, что при подготовке материала опирался на проверенные источники.

Региональное интернет-издание «Новый фокус» пишет о Хакасии. Возглавляющая «Центр защиты прав СМИ» юрист Галина Арапова (и центр, и юрист признаны иноагентами) называло издание «Новый фокус» «последним независимым медиа в Хакасии».

Анастасия Ларина