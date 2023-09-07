Главные новости к утру 7 сентября

За ночь три российских региона подверглись атаке беспилотников. Около 3:00 два БПЛА были сбиты в Ростове-на-Дону: один за городом, другой — в центре, вблизи штаба Южного военного округа. В результате пострадал один человек.

Примерно в это же время летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит в Раменском городском округе силами ПВО. К утру стало известно о сбитом БПЛА в Брянской области.

Правительство Чехии разрешило российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны, если «формально они не представляют свои государства» и входят в состав зарубежных клубов.

Британско-шведская AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы заявление к Минздраву о признании незаконным решения о регистрации аналога онкологического препарата осимертиниб. Третьим лицом к спору привлечена компания «Аксельфарм», зарегистрировавшая дженерик в мае 2023 года.

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро страны возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначенного министром обороны. Как утверждается в постановлении, он продавал фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время визита в Киев господин Блинкен объявил о выделении нового пакета помощи на сумму $1 млрд, из которой $655 млн пойдут на военные цели: пакет включает в себя снаряды с обедненным ураном.

За первое полугодие 2023 года активы крупнейших фондов целевого капитала выросли всего на 1,6%, до 138 млрд руб. Во многом это было следствием отрицательной переоценки портфеля акций Росбанка, распределение которого в прошлом году утроило размер сегмента.

Прибыль банковского сектора по итогам 2023 года достигнет рекордных значений и превысит 2,6 трлн руб., считают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

О предстоящих 7 сентября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».