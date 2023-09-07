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Коммерсантъ FM
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Блинкен встретился с Зеленским во время визита в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, посетившим Киев с официальным визитом 6 сентября. В своем Telegram-канале украинский президент выложил видео со встречи, поблагодарив представителей США за регулярные официальные визиты.

В ходе переговоров Владимир Зеленский «подробно проинформировал» о ситуации в зоне военного конфликта, а также о потребностях ВСУ для обороны, включая дальнобойное оружие, артиллерию и бронетехнику, сообщается на сайте украинского президента.

Также господин Зеленский заявил о необходимости укрепления системы ПВО на Украине и помощи США в энергетическом секторе, в особенности в преддверии зимы. Стороны также обсудили пути реализации формулы мира Владимира Зеленского.

Энтони Блинкен посетил Украину в третий раз с начала военного конфликта. Во время визита он объявил о выделении нового пакета помощи на сумму $1 млрд, из которой $655 млн пойдут на военные цели. Сумма в $1 млрд включает в себя ранее объявленный Пентагоном пакет вооружений и боеприпасов, в том числе снарядов с обедненным ураном.

Подробнее о визите госсекретаря США в Киев — в материале «Ъ» «На все руки Блинкен».

Лусине Баласян

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