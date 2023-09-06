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Коммерсантъ FM
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Суд на Украине обязал антикоррупционный комитет возбудить дело против Умерова

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро страны возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначенного министром обороны. Об этом пишет украинское издание «Комментарии» со ссылкой на постановление суда.

В материалах ВАКС говорится, что Рустем Умеров, возглавляя Фонд, «злоупотреблял властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия», а также совершал действия, направленные «на сокрытие фактов хищения государственного имущества».

Как утверждается в постановлении, вместе с двумя своими заместителями Рустем Умеров продавал фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Утверждается, что один из членов наблюдательного совета компании был «незаконно уволен» после того, как обнаружил факты хищения имущества и сообщил об этом руководству Фонда.

Суд постановил, что имеющиеся факты требуют судебного разбирательства и начала досубедного расследования. В начале сентября правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководства Фонда госимущества. Речь идет о подозрении в незаконном увольнении «независимых членов» набсовета «Центрэнерго».

Рустем Умеров возглавил Фонд госимущества в 2022 году. До этого был депутатам Верховной рады. Сегодня, 6 сентября, Верховная рада проголосовала за назначение господина Умерова министром обороны Украины вместо Алексея Резникова.

Лусине Баласян

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