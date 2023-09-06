Чехия разрешила спортсменам из России выступать на территории страны

Правительство Чехии разрешило российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны, если «формально они не представляют свои государства» и входят в состав зарубежных клубов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Как передает Sport.cz, спортсменам из России и Белоруссии во время выступлений в Чехии запрещается использовать символику своей страны или делать политические заявления в поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Допуск на соревнования в Чехии для российских и белорусских спортсменов был запрещен в конце июня. Одновременно чешское правительство запретило спортсменам своей страны участвовать в соревнованиях в России и Белоруссии.

В июле после отказа пустить российских и белорусских теннисисток в Чехию Женская теннисная ассоциация (WTA) заявила о недопустимой дискриминации. Атлеты должны были выступать в нейтральном статусе.

Лусине Баласян