Главные анонсы 7 сентября

В Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдут мероприятия информационного центра Центральной избирательной комиссии РФ. В 11:00 мск председатель ЦИК России Элла Памфилова выступит с докладом о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года.

С 7 по 11 сентября в Москве на базе общественной палаты будет работать ситуационный центр по общественному контролю за голосованием в Единый день голосования. Пресс-брифинги о ходе голосования будут проходить ежедневно с 7 по 11 сентября.

В Джакарте министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите. Он также проведету встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В Нью-Дели начнется официальный визит президента США Джо Байдена. В программе – участие в саммите G20 (7-10 сентября).

С 7 по 10 сентября в Индии пройдет визит министра финансов США Джанет Йеллен.

Совета директоров АО «Райффайзенбанк» соберется на заседание. В повестке рассмотрение отчета правления банка о результатах деятельности по итогам второго квартала 2023 года.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску банка «Открытие», требующего взыскать около 615 млн руб. с трех структур крупной американской банковской группы Goldman Sachs.

Городской суд Бостона (США) огласит приговор в отношении россиянина Владислава Клюшина, признанного виновным в кибермошенничестве.

Пресненский суд Москвы рассмотрит дело об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество, фигуранткой которого может стать актриса Ингеборге Дапкунайте.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор, вынесенный Николаю Романову (бывший схиигумен Сергий) и его соратнику Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти.

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по безопасности и обороне. Господин Столтенберг также встретиться с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брёйнс Слот и президентом самопровозглашенной Республики Косово Вьосы Османи.