Татарстан подготовил порядок проведения выборов при военном положении

Комитет Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению одобрил законопроект, которым определяется порядок проведения выборов, референдумов при введении военного положения. Соавторами документа стали глава профильного комитета Альберт Хабибуллин, вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов (оба из фракции «Единой России») и член депутатской группы «Татарстан — новый век» Николай Рыбушкин.

Согласно проекту, при военном положении глава (раис) Татарстана «вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования» направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов или референдума. В Центризбиркоме после консультаций с федеральными властями принимают решение о назначении голосования либо об отклонении инициативы региона.

Также в документе закрепляется положение о «незамедлительном информировании» президента РФ о проведении выборов или референдумов в регионе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"