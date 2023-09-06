Правительство разрешило Минфину замещать суверенные евробонды

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минфин может замещать еврооблигации новыми бумагами. Механизм предполагает регистрацию бумаг с теми же параметрами в юрисдикции РФ; его планируется запустить в октябре—декабре.

«Держатели ценных бумаг смогут заменить принадлежащие им еврооблигации на ценные бумаги с идентичными параметрами, но выпущенными по российскому праву в российской финансовой инфраструктуре без участия иностранных институтов»,— говорится в комментарии министра финансов Антона Силуанова, опубликованном ведомством.

Директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов говорил ранее сегодня, что выпустить облигации, замещающие суверенные евробонды, планируется в IV квартале. Такое замещение, по его словам, будет проходить в несколько этапов. В первую очередь Минфин намерен заместить облигации бумагами с кодом XS (их глобальный сертификат хранится в зарубежной инфраструктуре).

«Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными»,— отметил Денис Мамонов (цитата по «Интерфаксу»).

В документе, подписанном 4 сентября премьер-министром и опубликованном сегодня на портале правовой информации, говорится, что замещение бумаг будет происходить по согласию их владельца, превышение программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга допускается.

Согласно комментарию Антона Силуанова, опубликованному Минфином, реализуемый механизм разработан в продолжение тому, что был введен указом президента Владимира Путина 22 июня 2022 года. Тогда президент разрешил открывать в российском депозитарии счета типа «И» для реализации выплат по евробондам, оформленным в иностранном депозитарии.