Фокусы престолов

На MGM+ выходит сериал «Зимний король» — очередная попытка снять новую «Игру престолов» на другом более или менее подходящем материале. В данном случае в ход пошли романы англичанина Бернарда Корнуэлла о приключениях короля Артура.

Текст: Татьяна Алешичева

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В темном V веке в Думнонии (римское название королевства бриттов) царит раздор. Бритты отражают набеги саксов, и в одном из сражений погибает законный наследник короля Утера Пендрагона. А вот его бастард Артур (Иан Де Кестекер), как назло, выживает — и тут же впадает в немилость у отца. Эдди Марсан играет Утера на все деньги — настоящим шекспировским злодеем, подвывая и закатывая глаза, хотя в основе тут не Шекспир и даже не Томас Мэлори, а трилогия «Хроники военачальника» (1995–1997) плодовитого исторического романиста Бернарда Корнуэлла.

Рассказ о приключениях Артура ведется от лица Дерфеля Кадарна (Стюарт Кэмпбелл). Такой исторический персонаж действительно существовал — вначале был воином, потом монахом-отшельником и впоследствии назван святым. Корнуэлл пересказывает артуровские легенды в жанре «как все выглядело на самом деле» — например, Ланселот у него не идеал рыцаря, а хвастливый нарцисс, плативший деньги бардам за песни о своих несуществующих подвигах. Год назад закончился успешный сериал по Корнуэллу «Последнее королевство», где был использован тот же прием надежного рассказчика: главный герой Утред Беббанбургский, дожив до седин, на протяжении аж тринадцати романов и семи сериальных сезонов вспоминал, как его водила молодость в боевой поход. Еще раньше по Корнуэллу была снята другая успешная экранизация из истории наполеоновских войн: «Приключения королевского стрелка Шарпа» (1993–2008) с молодым и неотразимым Шоном Бином — против обыкновения, его герой неправдоподобно долго оставался жив.

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Про стрелка Шарпа нечеловечески работоспособный Корнуэлл сочинил аж 22 романа (кстати, он всего на четыре года старше Джорджа Мартина, от которого поклонники безуспешно дожидаются завершения великой саги льда, огня и кровосмешения). На этом фоне артуровский цикл Корнуэлла из трех романов выглядит довольно скромно и не слишком многообещающе для экранизации. Но, судя по первым сериям, сценаристы частично «переврали книжку», как сетуют читатели-пуристы, и рамки трилогии им не указ.

В первую очередь бремя сценарной отсебятины несет на своих плечах Мерлин (Натаниэль Мартелло-Уайт) — во-первых, он чернокожий, а во-вторых, куда-то подевалась его сексуальная раскрепощенность. У Корнуэлла он был сластолюбив, а на экране обращается с девицей Нимуэ (Элли Джеймс) как истукан, хотя в книжках они были любовниками. (Это, впрочем, коренное отличие всех костюмных постановок нынешней пуританской эпохи от сериалов предыдущих десятилетий вроде «Рима», «Тюдоров» или той же «Игры престолов», где исторические и фантазийные персонажи бодро совокуплялись в кадре минимум по разу на серию.)

Авалон из легендарного острова превратился в поселок городского типа, где чародей Мерлин пестует волшебниц вроде Нимуэ со способностями друидов. Эта веснушчатая дева и спасет от страшной раны мальчишку Дерфеля: злой король Гундлеус из Силурии (Саймон Мерреллс), разграбив его деревню, насаживает мальца на меч в «яме смерти». Откуда его снимает, как цыпленка с вертела, доблестный Артур, изгнанный Утером из Думнонии и подвизающийся где-то на заднем плане. Впоследствии, выросши в пригожего блондина (молодые актеры из сериалов про викингов и саксов всегда попадают в типаж «модель из рекламы Calvin Klein c бородой из барбершопа»), Дерфель захочет жениться на Нимуэ, но получит отказ, потому что, обабившись, девушки-друиды вроде как лишаются магических способностей. В романах Корнуэлл постарался разоблачить друидскую магию — мол, это все тщательно наведенная галлюцинация. Сценаристы же пытаются вернуть волшебный морок в кадр, но выглядит он не обжигающим, как драконий огонь, а поддельным, как цирковые фокусы.

Между тем король Утер умирает, в Думнонии зреет смута, и Мерлин призывает Артура спасти родную землю от саксов. А дальше все начинает чадить, как в «Игре престолов», только дым тут пожиже: юных дев насилуют за кадром, младенцев режут не на крупных планах, кровищи в кадр завезли как из Шекспира, а драматургии — как из детского утренника. Зрелище бесконечной сериальной резни, когда королевские стрелки, кельты и викинги грызутся и делят век за веком одни и те же земли, будто говорит нам, что история эта не закончится никогда.

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