Врача взяли за препараты

Главный онколог Семеновской ЦРБ в Нижегородской области Олег Тюкалов арестован на два месяца по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователь полагает, что медсестры и врачи онкологического отделения по указанию Тюкалова вместо необходимых препаратов вводили больным обычный физраствор. Сам главный онколог не признает предъявленные обвинения. От более подробных комментариев он отказался, заявив, что разобраться в случившемся должно следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заведующего отделением онкологии центральной районной больницы Семеновского округа (Нижегородская область) Олега Тюкалова задержали прямо во время приема больных и вывели из рабочего кабинета в наручниках. По данным регионального управления СКР, врач подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Следствие считает, что с ноября 2022-го по июль 2023 года медперсонал отделения противоопухолевой лекарственной терапии по распоряжению Тюкалова вместо рекомендованных лекарств вводил онкобольным обычный физраствор или разбавленные противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты. Однако информации о том, что Тюкалов по своему усмотрению распоряжался «сэкономленными» лекарствами, в сообщениях СКР нет.

Семеновский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании Олегу Тюкалову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В СКР отмечают, что задержание главы онкологического отделения проходило при содействии областного министерства здравоохранения. В Минздраве не ответили на запрос «Ъ» о том, был ли в Семеновской ЦРБ дефицит препаратов для онкобольных и в каком объеме выполнялись заявки больницы на поставку таких лекарств.

Как сообщает телекомпания РЕН ТВ, перед началом судебного заседания об избрании меры пресечения Олег Тюкалов заявил журналистам, что не признает предъявленные ему обвинения.

«Мне очень жаль, что так произошло в отделении, где я работаю. Необходимо разобраться в случившемся, найти виновных»,— отметил врач. От дальнейших комментариев он отказался, заявив, что идет следствие и необходимо дождаться его результатов. На вопрос о том, какие именно лекарства выносили силовики из его квартиры после задержания, Олег Тюкалов заявил, что он врач и у него дома могли быть какие-то препараты. «Это могло быть что угодно, например анальгин»,— сказал онколог

Отметим, что в Семеновской ЦРБ Олег Тюкалов работает 35 лет. В 2022 году он номинировался на звание «Врач года».

В областном минздраве «Ъ» сообщили, что в настоящее время к Семеновской ЦРБ прикомандированы на работу вахтовым методом специалисты Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

В министерстве уверены, что это поможет сохранить объемы оказания помощи пациентам.

«Медицинская помощь пациентам онкологического отделения оказывается в полном объеме в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями. На базе этой больницы функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи, оснащенный необходимым оборудованием. При осуществлении следственных мероприятий проведение ведомственных проверок в ЦРБ не представляется возможным»,— отметили в министерстве.

Андрей Репин, Нижний Новгород