«Не допустить, чтобы продукция осталась на полях»

В ходе совещания с главами муниципалитетов и минсельхозом Челябинской области губернатор Алексей Текслер поручил ускорить ход уборочной кампании, которая в этом году идет медленнее из-за частых дождей. Проблемы со сбором посевов из-за погоды отмечаются в Брединском, Октябрьском, Уйском, Троицком, Сосновском и Красноармейском районах. При этом в регионе фиксируется снижение урожайности в сравнении с прошлогодним показателем. Эксперты отмечают, что в связи с неблагоприятной погодой у аграриев может ухудшиться качество зерна.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С одного гектара в этом сезоне аграрии собирают на 1,9 центнера меньше, чем в прошлом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ С одного гектара в этом сезоне аграрии собирают на 1,9 центнера меньше, чем в прошлом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил увеличить темпы уборочных работ, которые замедлились в связи с дождливой погодой. Такое заявление он сделал в ходе совещания с руководителями муниципалитетов и министерством сельского хозяйства, сообщают в правительстве региона.

Этим летом аграрии Челябинской области столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. Всего было отмечено три засушливых периода, в июле они сменились обильными дождями, которые сегодня осложняют ход уборки урожая. Среднемесячная норма осадков превышена в десяти районах. В частности, о проблемах со сбором урожая из-за дождей заявляют главы Брединского, Октябрьского, Уйского, Троицкого, Карталинского, Сосновского и Красноармейского районов. Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) создал дополнительные сложности аграриям. Власти рекомендовали им перейти на заключение договоров поставок с вертикально интегрированными компаниями, которые работают на Южном Урале.

Как уточнил в ходе совещания министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, общая уборочная площадь сельхозкультур в регионе составляет 1,96 млн га. Обмолочено 296 тыс. га, собрано 440 тыс. т. Урожайность составляет 14,9 центнера с гектара. Это на 1,9 центнера меньше, чем годом ранее. Алексей Текслер отметил, что сейчас показатели сбора урожая отстают от прошлогодних, и дал указание завершить уборочную кампанию до наступления минусовых температур.

«Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия. Но с этим мы сталкиваемся не в первый раз, и реакция должна быть адекватной сложившимся природно-климатическим условиям. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Также в ходе совещания был затронут вопрос подготовки зернохранилищ. В правительстве отмечают, что этом году свободные мощности для сушки и хранения зерна превышают 1,8 млн тонн, чего будет достаточно для размещения нового урожая. В связи с этим заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков поручил главам муниципалитетов «вовремя заявлять» о потребностях в перераспределении таких мощностей между муниципальными образованиями.

В свою очередь Алексей Текслер отметил, что для успешного завершения уборочной кампании необходимо «активизировать все силы и оптимизировать рабочие процессы». Главам муниципалитетов, областному минсельхозу и своему заместителю он поручил наладить взаимодействие поставщиков, хранителей и переработчиков зерна.

«При этом, решая важные текущие вопросы, уже сейчас надо встраиваться в формирование бюджетного процесса на следующие три года и работать над стратегическими задачами. Главная цель — увеличение урожайности до 20 центнеров с гектара, что предполагает вовлечение в оборот неиспользуемых земель, мелиорацию, использование удобрений и цифровизацию отрасли»,— прокомментировал Алексей Текслер.

По мнению председателя комитета по агропромышленному комплексу (АПК) Челябинского регионального отделения «Опоры России» Евгения Фомина, в этом году в связи с погодными условиями у местных сельхозпроизводителей есть риски снижения качества зерна. «Этот год оказался сложным для растениеводов и животноводов: жаркая погода сменилась холодной, затем возникла засуха, которая сменилась дождями. Темпы уборки урожая в прошлом году были значительно выше, чем в этом. По этой причине сейчас сложно оценить уровень урожайности»,— поясняет Евгений Фомин.

По его словам, сложности у аграриев в этом году возникли и в связи с изменением законодательства и усилением контроля за их деятельностью. «Сельхозпроизводителям приходится вносить больше информации в информационные системы. При этом не у всех аграриев есть возможность подключаться к этим системам, и не все умеют в них работать. В связи с этим у них возникают риски получить штрафы»,— отмечает Евгений Фомин. Еще одним фактором, осложнившим работу аграриям региона этим летом, он назвал рост затрат на горюче-смазочные материалы в пределах 30%.

«Удорожание ГСМ не повлечет за собой рост цен на сельхозпродукцию для потребителей. Однако из-за этого уменьшится рентабельность фермерских хозяйств, которая и до этого была невысокой по причине низких цен на продукцию»,— считает Евгений Фомин.

Михаил Бычков