Аванс вернется по гарантии

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил два иска Фонда защиты прав дольщиков в регионе о взыскании с АО «Реалист банк» почти 140 млн руб. Это авансовые платежи, выданные под банковские гарантии строительной компании «Дель-мар». Фонд досрочно расторг с этим подрядчиком договоры достройки трех проблемных домов и потребовал вернуть авансы. Ранее суд отказал в удовлетворении еще одного похожего иска на сумму 40 млн руб. Эксперты считают, что у банка мало шансов оспорить решения в апелляции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области выиграл два иска о взыскании почти 140 млн руб. с АО «Реалист банк». Решения приняты арбитражным судом региона 5 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

На сегодня изготовлены только резолютивные части решений. «Иск удовлетворить в полном объеме»,— говорится в материалах дел.

Исковые заявления с требованиями на сумму 50,1 млн и 88,9 млн руб. поступили в суд в марте этого года. Тогда представители фонда поясняли, что пытаются вернуть авансовые платежи после досрочного расторжения договоров достройки нескольких проблемных объектов в ноябре 2022 года. Подрядчик получил средства под гарантии Реалист банка. Компания, по данным истца, отказалась вернуть неотработанные авансы. После этого фонд направил требования о возврате средств в банк, а получив отказ, — иски в суд.

Подрядчиком выступало московское ООО «Строительная компания “Дель-мар”», которое является третьим лицом в этих судебных спорах. В ноябре 2022 года фонд расторг с компанией три договора общей стоимостью более 690 млн руб. в связи с нарушением сроков работы. Проблемные объекты, которые должен был достроить подрядчик, находились в жилом комплексе «Радуга» на Краснопольской площадке, в ЖК «Бриз» на улице Набережной, а также на проспекте Славы в Копейске.

В конце августа Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по еще одному иску Фонда защиты прав дольщиков к Реалист банку, отказав заявителю в удовлетворении требований. Иск был направлен в декабре 2022 года, а сумма взыскания составляла 40 млн руб. СК «Дель-мар» также выступала третьим лицом в этом споре. Согласно материалам дела, фонд требовал вернуть неотработанный аванс по договору о достройке объекта обанкротившегося застройщика ООО «Стройдом» — первой очереди дома №4 в границах улиц Шенкурской — Болейко — Набережной реки Миасс — Братьев Кашириных. Реалист банк иск не признал, указав, что фонд при предъявлении требования по банковской гарантии не представил обязательный расчет суммы. Также ответчик и подрядчик указали в суде, что обязательства по исполнению работ на предъявленную сумму были выполнены.

Суд встал на сторону ответчика.

«Поскольку из обстоятельств рассматриваемого спора усматривается, что обеспеченные банковской гарантией обязательства СК “Дель-мар” на дату рассмотрения спора исполнены частично, взыскание в данной ситуации суммы по банковской гарантии приведет к неосновательному обогащению истца, а также порождению новых судебных споров между сторонами»,— говорится в решении суда.

Фонд защиты прав дольщиков Челябинской области уже направил апелляционную жалобу на это решение.

Запросы «Ъ-Южный Урал» в Реалист банк по поводу обжалования судебных решений в пользу фонда на момент подготовки материала остались без ответа.

Банк был зарегистрирован в 1990 году в Ангарске под названием «Ангарский». В 1998–2003 годах он назывался Байкалэнексим банк, затем Байкалросбанк, в 2007–2020 годах — Байкалинвестбанк. С 2019 года головной офис расположен в Москве. Отделения работают в 37 городах РФ. В Челябинской области офисов банка нет. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала Реалист банка принадлежит ООО «Бюрократ». Председатель правления АО — Владимир Эльманин. В 2021 году чистая прибыль банка составила 496,4 млн руб., капитал — более 4 млрд. За 2022 год данных о финансовых результатах нет.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отмечает, что по подобным делам шансы выиграть дела в апелляции у банков минимальны, однако важны обстоятельства, которыми руководствовался суд первой инстанции. Пока не опубликованы полные тексты решений, судить об этих обстоятельствах проблематично.

Юлия Гарипова