В Новосибирской области с МУП «Комбинат бытовых услуг» взыскали 180 млн рублей

В Новосибирской области по требованию прокуратуры с МУП «Комбинат бытовых услуг» взыскали более 180 млн руб. Предприятие имело задолженность перед организацией, которая поставляла тепловую энергию в Бердск.

«Установлено, что несмотря на выполнение ресурсоснабжающей организацией договорных обязательств на поставку тепловой энергии, МУП «Комбинат бытовых услуг» оплату за отопительный сезон 2022-2023 гг. не произвело», - сказано в сообщении.

Прокурор внес представление муниципальному унитарному предприятию. После вмешательства надзорных органов задолженность за поставленные коммунальные услуги была погашена.

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Александр Киселев