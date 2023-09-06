В Прикамье прекратил работу производитель молочной продукции «Из Острожки»

В Оханском округе Пермского края прекратился выпуск молочной продукции агрофирмы «Из Острожки». Об этом сообщается на официальной странице производителя в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница предприятия в соцсети Фото: страница предприятия в соцсети

Среди причин закрытия молокоперерабатывающего цеха называются сложная логистика и небольшие объемы производства, сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на директора и совладельца «Острожки» Николая Таскаева. Цех по производству продукции закрылся в конце августа текущего года.

«Из Острожки» начали выпуск линейки молочных продуктов под собственной маркой в 2019 году, в нее входили молоко, йогурт, сметана, творог и сыр.

Ранее в Прикамье Ленский завод молочных продуктов, производивший продукцию под маркой «Великоленское», выставили на сдачу в аренду из-за конфликта в сельхозхолдинге. Предприятие уже полтора года простаивает, так как головная компания группы, находящаяся под внешним наблюдением, отказывается поставлять заводу сырье.