«РТК Солар»: средний годовой ущерб компаниям РФ от хакеров вырос до 20 млн руб.

Средний ущерб, нанесенный крупным российским компаниям с июля 2022 года по июнь 2023 года, вырос на треть по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, подсчитали в компании по кибербезопасности «РТК Солар». По оценке экспертов, среди 300 представителей крупного бизнеса и госсектора ущерб компаний за год составил не менее 20 млн руб. без учета репутационных потерь.

Согласно отчету «РТК Солар», который приводит «РИА Новости», рост потерь российских компаний из-за действий хакеров спровоцирован тем, что активно распространяются инструменты для разведки поверхности атаки, с помощью которых хакеры обнаруживают точки входа в систему. Однако самым популярным среди злоумышленников методом получения доступа к компьютерам и серверам остаются сетевые атаки.

По оценке «РТК Солар», за первые шесть месяцев текущего года активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза. При этом доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия мошеннической активности увеличилась на 53%.

По данным МТС RED, общее число кибератак на российские компании в апреле—июне выросло почти в два раза, до 12,7 тыс. инцидентов. Особенно активизировались хакеры в отношении IT-компаний — количество таких атак увеличилось вчетверо, до 4 тыс. Эксперты предполагают, что смещение интереса злоумышленников, после начала военных действий фокусировавшихся в первую очередь на госкомпаниях, в сторону IT может быть связано с желанием получить доступ к инфраструктуре и данным клиентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры подбираются к смежникам».

Милена Костерева