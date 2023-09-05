Главные новости за 5 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

На территории предприятия ЗАО «Победа» фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» обнаружили вспышку африканской чумы свиней.

В Адыгее на 49-м км автотрассы «Майкоп — Гиагинская — Псебай» произошла авария с участием зерновоза и легкового авто, в которой погибли два человека.

Гидрометцентр сообщил, что в Краснодарском крае в связи с выпадением осадков и снижением температуры воздуха прекратилась атмосферная засуха, негативно влияющая на урожай.

ФНС предъявила застройщику сочинского «Сады Киви» требования на 3,6 млрд руб.

Краснодарский краевой суд аннулировал предыдущее решение нижестоящей инстанции и вернул семье погибшего на СВО бойца квартиру, которой их ранее лишили из-за задолженности по ипотеке.

До конца сентября в Сочи разработают постановление, запрещающее размещение пунктов проката электросамокатов на территории Лазаревского и Хостинского районов.

На вокзале «Краснодар-I» задержали местного жителя, пытавшегося выехать на Украину для вступления в ряды ВСУ.

В Павловском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 1,5-месячного ребенка от отравления крысиным ядом.

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