На Кубани возбудили дело из-за гибели младенца от отравления крысиным ядом

В Павловском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 1,5-месячного ребенка от отравления крысиным ядом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, вечером 2 сентября в целях борьбы с грызунами 28-летний глава семейства, проживавшего в станице Новолеушковской, разложил в доме таблетки фумиганта. После этого домочадцы легли спать. На утро все члены семьи проснулись с признаками отравления.

«Днем того же дня мать вызвала бригаду скорой помощи в связи с недомоганием ребенка, который был немедленно госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, он скончался 4 сентября»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту происшествия возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти малолетнему по неосторожности). Расследование обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле главы регионального ведомства Андрея Маслова.

Анастасия Донскова

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