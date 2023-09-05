На Кубани возбудили дело из-за гибели младенца от отравления крысиным ядом

В Павловском районе возбудили уголовное дело по факту гибели 1,5-месячного ребенка от отравления крысиным ядом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным ведомства, вечером 2 сентября в целях борьбы с грызунами 28-летний глава семейства, проживавшего в станице Новолеушковской, разложил в доме таблетки фумиганта. После этого домочадцы легли спать. На утро все члены семьи проснулись с признаками отравления.
«Днем того же дня мать вызвала бригаду скорой помощи в связи с недомоганием ребенка, который был немедленно госпитализирован. Однако, несмотря на усилия медиков, он скончался 4 сентября»,— говорится в сообщении.
Уголовное дело по факту происшествия возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти малолетнему по неосторожности). Расследование обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле главы регионального ведомства Андрея Маслова.
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