До конца сентября еще в двух районах Сочи запретят стоянку электросамокатов

До конца сентября в Сочи разработают постановление, запрещающее размещение пунктов проката средств индивидуальной мобильности на территории Лазаревского и Хостинского районов. Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, ограничения уже действуют в Адлерском и Центральном районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи планируют расширять зоны, в которых ограничат передвижение на электросамокатах. Также прорабатывается вопрос об изъятии электросамокатов, которые оставлены в неположенном месте, как бесхозных.

Власти уже внесли изменения в правила дорожного движения в части пользования СИМ. Был введен новый дорожный знак 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Кроме того, скорость передвижения ограничена 25 км/час, во дворах и жилых зонах — не более 20 км/час. Детям до 14 лет запрещено передвигаться по проезжей части и обочинах.

На курорте уже полностью запретили передвигаться на СИМ в 23 пешеходных зонах — парках, скверах и набережных. По поручению мэрии организации, оказывающие услуги по предоставлению СИМ в аренду, внесли изменения в программный продукт. Теперь движение электросамокатов в запрещенных зонах блокируется.

Татьяна Ручкина

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