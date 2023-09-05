В Краснодаре на вокзале задержали жителя Кубани, пытавшегося вступить в СБУ

В Краснодаре на вокзале «Краснодар-I» задержали жителя Кубани, пытавшегося выехать на Украину для вступления в ряды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина подписал контракт с сотрудником службы безопасности Украины, который вербовал добровольцев для участия в спецоперации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 (государственная измена, переход на сторону противника).

Анастасия Донскова

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